Pachuca pega primero y el bicampeón Toluca está contra las cuerdas en la Liguilla

Los Diablos Rojos necesitan ganar por dos goles de diferencia en la Bella Airosa para avanzar a semifinales por la posición en la tabla

Los Tuzos se llevan la mínima ventaja a casa | Imago7/Reuters

Los Diablos Rojos del Toluca están con el rosario en la mano, luego de perder en el mismo Infierno por marcador de 1-0 ante Pachuca, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, con lo que el tricampeonato de los mexiquenses parece alejarse tras este duro golpe.

El duelo inició con mucha intensidad en los primeros minutos, con los locales teniendo el control de la pelota y tratando de generar peligro por los costados, pero sin poder ser certeros en el último toque y sin exigir al guardameta de los Tuzos, Carlos Moreno.

Por su parte, los hidalguenses se mantuvieron en su propio terreno de juego y trataron de hacer daño con algunos contragolpes. Sin embargo, una genialidad de Enner Valencia les dio la ventaja apenas al minuto ocho del compromiso, enmudeciendo a todo el Estadio Nemesio Diez.

El delantero ecuatoriano recibió la pelota en los linderos del área, controló el esférico y sacó un zapatazo de larga distancia. Valencia dejó ir todo el empeine para mandar el balón al ángulo más lejano de la meta de Luis García Palomera, quien poco pudo hacer para evitar el golazo del sudamericano.

Los Diablos sufren un duro golpe en los cuartos de final

En la parte complementaria los Diablos Rojos buscaron responder tras verse abajo en el marcador, pero volvieron a verse sorprendidos al 47′, otra vez con una anotación de vestidor. Después de un tiro de esquina por la punta de la izquierda, tras un centro pasado a segundo poste, Sergio Barreto anotó con un cabezazo cruzado, pero el silbante anuló la acción por una falta al momento de saltar por el esférico.

Antonio Mohamed tuvo que hacer algunas modificaciones en el terreno de juego para tratar de ser más ofensivo, pero la zaga hidalguense estuvo muy atenta de principio a fin en el Infierno, generando la desesperación de los escarlatas.

En la recta final del encuentro, otra vez con una acción de balón parado, los Tuzos pudieron ampliar la ventaja con un remate de cabeza que se estrelló en el travesaño y terminó abandonando el terreno de juego.

Al final, Nicolás Castro puso el 1-1 con un remate dentro del área al minuto 82, con lo que le quitó la felicidad al banquillo del Pachuca. Sin embargo, para la mala fortuna de los Diablos, la sonrisa les regresó a los de la Bella Airosa por anularse la anotación del argentino por una posición adelantada de Paulinho.

Con este resultado, el Toluca sufrió un duro golpe en casa tras caer 1-0 con Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, por lo que ahora deberá hacer un encuentro redondo en el duelo de vuelta de los cuartos de final si se quiere mantener con vida en la competencia, ya que necesita ganar por diferencia de dos tantos en el Estadio Hidalgo. El tricampeonato parece tambalearse.

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