Jugando Claro, en vivo | Post cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026

En Jugando Claro se analiza los vibrantes juegos de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

La Liguilla del Clausura 2026 ya entró en su punto más intenso y en Jugando Claro se desmenuzan todos los detalles que dejaron los partidos de ida de los cuartos de final, con series completamente abiertas y resultados que mantienen la incertidumbre rumbo a las semifinales.

El Clásico Capitalino entre América y Pumas acaparó los reflectores con un empate 3-3 lleno de emociones, polémica arbitral y una remontada azulcrema en los minutos finales. En otro de los duelos más destacados, Pachuca dio el golpe al imponerse 1-0 a Toluca como visitante, tomando ventaja en una serie que promete tensión hasta el último minuto.

Series abiertas rumbo a la vuelta

Cruz Azul también dio un paso importante tras vencer 3-2 al Atlas en un partido de ida que dejó sensaciones encontradas, mientras que Tigres hizo valer su localía con un triunfo 3-1 sobre Chivas, colocándose en una posición favorable para cerrar la eliminatoria.

En Jugando Claro se analizan los momentos clave de cada partido, las decisiones arbitrales, el rendimiento individual de las figuras y los factores que pueden definir cada serie en la vuelta.

Todo se define el fin de semana

Con los cuatro enfrentamientos aún sin resolver, el próximo fin de semana se conocerán a los semifinalistas del Clausura 2026. Cada equipo llega con argumentos distintos, pero con la misma obligación: cerrar la serie y mantenerse con vida en la pelea por el título.

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