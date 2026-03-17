Sporting Lisboa vs Bodo Glimt, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026

Alineaciones del Sporting Lisboa vs Bodo Glimt para la vuelta de los octavos de final de la Champions League

El Sporting Lisboa llega a la vuelta con una disyuntiva táctica clara para Rui Borges. El 4-2-3-1 que ha sido su estructura base no funcionó en la ida, donde el equipo se vio superado en transiciones y con dificultades para sostener la presión tras pérdida. El técnico deberá decidir entre mantenerse fiel a ese sistema, apostando por corregir ajustes como una presión más coordinada, mayor cercanía entre líneas y un rol más activo de los mediapuntas, o introducir variantes que le permitan ser más agresivo, como adelantar líneas, sumar un segundo delantero en fases ofensivas o modificar el equilibrio en el mediocampo. La necesidad de remontar obliga al equipo lusitano a asumir riesgos, pero el reto estará en no quedar expuesto atrás, algo que ya le costó caro en Noruega.

Por su parte, el Bodo Glimt de Kjetil Knutsen llega con ventaja y respaldo en su 4-3-3, un sistema que domina a la perfección y que le permitió imponer condiciones en la ida, especialmente con amplitud por bandas y eficacia en los contragolpes. El dilema para el conjunto noruego pasa por la gestión del resultado: mantener su identidad ofensiva, que ha sido su mayor fortaleza, o adoptar un enfoque más conservador para proteger el 3-0. Desde un punto de vista táctico, retrasar líneas y ceder la iniciativa podría invitar a la presión constante del Sporting, por lo que no sería extraño ver un planteamiento híbrido, con bloques medios y salidas rápidas aprovechando los espacios. La clave estará en su capacidad para equilibrar el control del juego sin renunciar a la verticalidad que lo ha convertido en una de las sorpresas del torneo.

Sporting Lisboa: Rui Silva, Maximiliano Araújo, Goncalo Inacio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda, Hidemasa Morita, Morten Hjulmand, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Geny Catamo y Luis Suárez.

Bodo Glimt: Nikita Haikin, Fredrik Bjørkan, Jostein Gundersen, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold, Sondre Fet, Patrick Berg, Håkon Evjen, Jens Hauge, Kasper Høgh y Ole Blomberg.