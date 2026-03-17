Sporting Lisboa vs Bodo Glimt, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026
El Sporting Lisboa intentará remontar el 3-0 en contra ante el Bodo Glimt, la sorpresa de la Champions League, en el Estadio José Alvalade de Portugal
Alineaciones del Sporting Lisboa vs Bodo Glimt para la vuelta de los octavos de final de la Champions League
El Sporting Lisboa llega a la vuelta con una disyuntiva táctica clara para Rui Borges. El 4-2-3-1 que ha sido su estructura base no funcionó en la ida, donde el equipo se vio superado en transiciones y con dificultades para sostener la presión tras pérdida. El técnico deberá decidir entre mantenerse fiel a ese sistema, apostando por corregir ajustes como una presión más coordinada, mayor cercanía entre líneas y un rol más activo de los mediapuntas, o introducir variantes que le permitan ser más agresivo, como adelantar líneas, sumar un segundo delantero en fases ofensivas o modificar el equilibrio en el mediocampo. La necesidad de remontar obliga al equipo lusitano a asumir riesgos, pero el reto estará en no quedar expuesto atrás, algo que ya le costó caro en Noruega.
Por su parte, el Bodo Glimt de Kjetil Knutsen llega con ventaja y respaldo en su 4-3-3, un sistema que domina a la perfección y que le permitió imponer condiciones en la ida, especialmente con amplitud por bandas y eficacia en los contragolpes. El dilema para el conjunto noruego pasa por la gestión del resultado: mantener su identidad ofensiva, que ha sido su mayor fortaleza, o adoptar un enfoque más conservador para proteger el 3-0. Desde un punto de vista táctico, retrasar líneas y ceder la iniciativa podría invitar a la presión constante del Sporting, por lo que no sería extraño ver un planteamiento híbrido, con bloques medios y salidas rápidas aprovechando los espacios. La clave estará en su capacidad para equilibrar el control del juego sin renunciar a la verticalidad que lo ha convertido en una de las sorpresas del torneo.
Sporting Lisboa: Rui Silva, Maximiliano Araújo, Goncalo Inacio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda, Hidemasa Morita, Morten Hjulmand, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Geny Catamo y Luis Suárez.
Bodo Glimt: Nikita Haikin, Fredrik Bjørkan, Jostein Gundersen, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold, Sondre Fet, Patrick Berg, Håkon Evjen, Jens Hauge, Kasper Høgh y Ole Blomberg.
¿A qué hora inicia el Sporting Lisboa vs Bodo Glimt hoy martes 17 de marzo de 2026?
El Sporting Lisboa se prepara para recibir al Bodo Glimt en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League con la necesidad de una noche perfecta. Tras una semana de descanso por la suspensión de su duelo ante Tondela, el equipo portugués aún arrastra el golpe anímico de la derrota 3-0 en Noruega, donde el conjunto noruego dominó con autoridad. En aquel encuentro, Sondre Fet abrió el marcador desde el penalti, Ole Didrik Blomberg amplió la ventaja antes del descanso, y Kasper Høgh cerró la goleada en la segunda mitad tras un contragolpe bien ejecutado. Luis Suárez será la referencia ofensiva del Sporting en Lisboa, y la afición depositará su esperanza en su movilidad y capacidad de definición para intentar revertir la eliminatoria en el Estadio José Alvalade.
Por su parte, el Bodo Glimt llega a la capital portuguesa con la moral en lo más alto después de su contundente triunfo en la ida. Consolidado como uno de los grandes protagonistas sorpresivos del torneo, los noruegos jugarán sin presión, confiando en su capacidad para defender la ventaja de 3-0 y aprovechar cualquier oportunidad de contragolpe. Jean-Petter Hauge será el jugador a seguir, gracias a su velocidad y desborde que ya hicieron daño en la ida. La diferencia en el ánimo y la situación de ambos equipos promete un enfrentamiento intenso desde el primer minuto, donde la remontada del Sporting se ve complicada, pero todavía no imposible.
México (CDMX): 11:45 horas
Centroamérica: 11:45 horas
Estados Unidos: 13:45 horas (ET) / 10:45 horas (PT)
Colombia: 12:45 horas
Argentina: 14:45 horas
¿Dónde ver el Sporting Lisboa vs Bodo Glimt en vivo? Canales de TV y streaming online
Con capacidad para poco más de 52 mil espectadores, el Estadio José Alvalade será el escenario del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde el Sporting Lisboa buscará remontar ante un Bodo Glimt que llega con ventaja de 3-0 en el marcador global y un gran momento internacional tras sus victorias recientes contra equipos como el Inter, Manchester City y Atlético de Madrid, sumando 10 partidos consecutivos sin perder. Toda la acción de este encuentro podrás seguirla al detalle a través de nuestro clásico minuto a minuto en Claro Sports.
México (CDMX): TNT Sports y MAX
Centroamérica: ESPN y Disney+
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, fuboTV y TUDN
Colombia: ESPN y Disney+
Argentina: ESPN y Disney+