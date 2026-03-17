La Casa de los Famosos Colombia: Altafulla volvió y protagonizó el beso más viral de la temporada

El ganador de La Casa de los Famosos, Andrés Altafulla, volvió al programa con una dinámica especial que podría cambiar el rumbo del juego.

La Casa de Los Famosos | Pantallazo Canal RCN.

El cantante barranquillero Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, regresó sorpresivamente al reality este lunes 16 de marzo. Su entrada ocurrió justo después de que Eidevin López se convirtiera en el líder de la semana al vencer a Karola Alcendra en una prueba. Altafulla apareció primero en el cuarto del líder y luego saludó al resto de participantes en la sala, mientras los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo explicaban las dinámicas de la semana y el rol del líder tirano.

Karola y Altafulla se besan en la Casa de los Famosos: ¿Qué fue lo que pasó?

Durante una conversación dentro de la casa, que luego se viralizó en redes sociales, Andrés Altafulla propuso un reto a sus compañeros Alexa y Tebi. El cantante aseguró que, si ambos se daban un beso frente al grupo, él haría lo mismo con Karola. Tras cumplirse el reto, Altafulla cumplió su promesa y besó a Karola, generando reacciones tanto dentro como fuera del reality.

Tras la llegada de Altafulla, algunos habitantes de La casa de los famosos Colombia se besaron en medio de las actividades del líder tirano. ¿Qué beso te sorprendió más? #lacasadelosfamososcol3 — Canal RCN (@CanalRCN) March 17, 2026

¿Por qué regresó Altafulla a La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Esta vez, Andrés Altafulla no regresa como competidor, sino con una misión específica ligada a una de las nuevas dinámicas del juego. Su presencia, como ganador de la edición anterior, podría generar incomodidad, sorpresa o incluso nuevas alianzas entre los actuales participantes.

Altafulla recordó su propia experiencia en el reality, en la que estuvo 12 semanas consecutivas nominado, y contó que nunca desempacó su maleta para mantenerse concentrado en vivir el día a día. Su mensaje fue claro: “no tener miedo a la opinión del público y aprovechar al máximo la oportunidad que brinda el programa”.

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