Corazón roto en el Atanasio: el divorcio entre el DIM y su hinchada

Daniel Ossa, nuevo presidente del DIM, fue claro y contundente con la realidad que vive el Deportivo Independiente Medellín.

DIM y su desconexión con la hinchada | Vizzor

Revolcón en la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín, Daniel Ossa es el nuevo presidente del DIM y ha dejado muy en claro la realidad en la vive el ‘poderoso’. Pese a haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el conjunto paisa no la pasa para nada bien en el torneo local.

Independiente Medellín se ubica en la decimoquinta casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. 10 puntos en 10 partidos jugados lo dejan muy comprometido pensando en una posibles clasificación a las finales del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano en 2026.

¿Cómo será su trabajo en la presidencia del DIM?

“Mucho se habla de la autonomía de los presidentes de los clubes. Pero nadie se detiene a pensar que hasta el presidente de la república tiene el senado, el alcalde tiene el congreso, el gobernador tiene la asamblea, en todas las empresas hay juntas directivas. Realmente si uno quiere ser independiente tiene que formar su propio negocio. Yo no puedo vender humo y decir que yo soy una persona independiente que va tomar decisiones. Yo primero tengo un máximo accionista del club, a él no le regalaron el club. Tengo una junta directiva, unos estatutos, linéamientos, yo no tengo autonomía. Soy un puente entre hinchas e institución, jugadores e institución, cuerpo técnico e institución” afirmó el nuevo presidente del ‘poderoso’.

🔵🔴⚽”Mientras matemáticamente existan las posibilidades existan las posibilidades de clasificar entre los ochos, nos vamos a aferrar a ellas” Daniel Ossa, nuevo presidente de @DIM_Oficial.



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¿Cuál es el objetivo que se traza el DIM?

“Mientras matemáticamente haya chances de clasificar a las finales este semestre, nosotros nos vamos a aferrar a ellas. No conozco ningún equipo en el mundo que quede eliminado sin jugar. Lo tenemos duro, allí esta la tabla donde nos vemos muy abajo y este torneo va muy rápido con una fecha menos. En la Copa Libertadores nos da un fresquito ver que enfrentamos a equipos uruguayos tan duros y los eliminamos” señaló el mandatario paisa.

“Esas personas que están esperando que nos eliminen o que nos eliminan antes de jugar solo para tener razón, se las aguantó el equipo y muchísimos silbidos. En la tribuna se nos ha vuelto muy adverso jugar en el Atanasio. Nosotros no estamos jugando de local ningún partido, todos los partidos somos visitantes” completó Daniel Ossa.

¿Cómo se evalúa todas las derrotas del DIM en finales?

“Es obvio que perder repetidamente finales no es bueno para ningún equipo y más si tienes rivales que repiten más vueltas olímpicas que tu. La última se vuelve muy pesada porque es con tu rival de patio. Eso desanima a cualquiera. Pero cuando tu revuelves ese tema deportivo con que estamos acabando con esta institución, que esto es una mierda, que aquí hay solo ratas y se están robando el equipo. Ahí hay una equivocación, yo voy a defender a todos los que trabajan y aportan a esta institución; cuerpo técnico, jugadores y empleados. Yo sé como trabajamos acá, una cosa es que deportivamente no hayamos dejado un título y otra es que esto sea una mierda” comentó Daniel Ossa.

“Yo espero que a todos esos personajes que nos tratan de ladrones estén recogiendo las pruebas porque por esa calumnia e injuria si voy a ir detrás de ellos. Porque yo voy a hacer respetar este escudo, aquí madrugamos, aquí trabajamos, le metemos muy fuerte a esta institución” declaró el presidente del DIM.

🔵🔴⚽”Una cosa es que deportivamente no hayamos dado un título y otra cosa es que aquí sea todo una #$%&, cuando no lo es” Daniel Ossa, nuevo presidente de @DIM_Oficial.



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¿Hay respaldo para Alejandro Restrepo?

“Nosotros estamos muy felices con el trabajo de Alejandro Restrepo. Claro está que hemos tenido momentos en los que lo deportivo no nos acompaña y el lo sabe, es muy maduro. Él es consciente que el fútbol tiene un componente de resultados muy importante y se puede hablar con él de esto sin problema” completó el presidente del DIM.

🔵🔴⚽”Alejandro es un entrenador que tiene un contrato y estamos muy contentos con él, pero eso no quiere decir que tengamos momentos difíciles deportivos” Daniel Ossa, nuevo presidente de @DIM_Oficial.



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