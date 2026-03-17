¿Sustituto o compañero de Raúl Jiménez? El Fulham tendría acuerdo verbal con Ricardo Pepi

El delantero estadounidense podría someterse a reconocimiento médico en Fulham en los próximos días; llegaría en verano

Ricardo Pepi llegaría al Fulham de Raúl Jiménez en verano | Imago7, Reuters

El Fulham de Raúl Jiménez se mueve de cara al próximo mercado de verano y ya tendría encaminado su primer refuerzo en ataque. De acuerdo con información del periodista, Fabrizio Romano, el club inglés alcanzó un acuerdo verbal con el delantero estadounidense Ricardo Pepi, actual elemento del PSV Eindhoven.

Según el reporte, las negociaciones entre ambos clubes contemplan un paquete cercano a los 36 millones de euros. Además, las condiciones personales con el jugador también estarían acordadas, por lo que Pepi podría someterse a los exámenes médicos en los próximos días y se sumaría al club el próximo verano.

La posible llegada del atacante de 23 años coincide con el momento contractual de Raúl Jiménez en el Fulham. El delantero mexicano, de 34 años, termina su vínculo con el club en el verano de 2026 y hasta ahora no se ha hecho oficial una renovación, lo que mantiene abierta la incógnita sobre su continuidad.

Jiménez llegó al equipo londinense en el verano de 2023 y en la actual temporada suma ocho goles y tres asistencias en 29 partidos de Premier League. Su rol en el plantel ha sido constante, aunque la falta de definición sobre su futuro genera dudas en torno a la planificación del ataque del equipo.

En una entrevista reciente con FOX, el delantero mexicano habló sobre su intención de seguir en el fútbol inglés. “Sí, ¿por qué no? Yo estoy adelante, contento, emocionado de seguir jugando en el más alto nivel, de exigencia, de fútbol, de competitividad. Yo encantado seguiría aquí”, declaró.

Por su parte, Ricardo Pepi vive un momento protagonista en el PSV Eindhoven, club al que llegó en el verano de 2023 y con el que tiene contrato hasta 2030. En la presente campaña registra 10 goles y una asistencia en 19 apariciones dentro de la Eredivisie.

El avance en las negociaciones coloca al delantero estadounidense como opción para reforzar el ataque del Fulham. Su posible incorporación abre el escenario sobre si ocuparía el lugar de Raúl Jiménez o si compartiría la ofensiva en caso de que el mexicano continúe en el equipo: ¿Sustituto o compañero?

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