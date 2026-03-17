Luis Suárez se carga al hombro el Sporting de Lisboa y marca ante Bodo Glimt

El delantero samario anotó gol y asistencia para darle luz al Sporting de Lisboa contra muchos pronósticos, ante la gran sorpresa del torneo.

Luis Javier Suárez anota ante Bodo Glimt | REUTERS

Luis Javier Suárez engrandece sus números en la UEFA Champions League. El samario se convirtió en uno de los delanteros más temidos del fútbol europeo, pues al servicio del Sporting de Lisboa, se ha hecho cargo de posicionarlo en altos estrados. Casi que contra el pronóstico de muchos, se puso el overol y marcó diferencia en la llave ante Bodo Glimt por los octavos de final.

Los lusitanos jugaban en casa con la clara necesidad de remontar un 3-0 que daba sensaciones de tiquete a cuartos para el onceno noruego. Sin embargo, el cuadro de Lisboa fue un huracán en ataque, dominando de principio a fin a un rival que le pesaba el escenario. Para el complemento, Suárez destrabó el asedio de su defensa y participó en dos dianas.

‘Lucho’ asistió para el segundo gol, que no desperdició Pedro Gonçalves, además de convertir desde el punto penal para emparejar la llave. La alegría del delantero se dio a los 76′, cuando logró convertir un penal muy pesado.

Asistencia y gol de Luis Suárez

En principio, el defensor Gonçalo Inacio marcó el camino desde el balón aéreo. Con 34 tiros totales, la escuadra dirigida por Rui Borges daba pistas de su poderío ofensivo rumbo al remate del juego. La localía logró destaparse y marcó el equilibrio de la llave.

Gonçalves dio el segundo golpe a la escuadra noruega con su diana a la hora de compromiso. En un contragolpe veloz, Suárez emprendió camino en territorio rival y cruzó el balón en el área al segundo palo. Allí apareció el extremo, quien cacheteó la pelota y pudo definir un gol con sabor a ilusión.

Y en la media hora de cotejo, llegó el momento clave de la serie. Una mano en el área de Fredrik Bjorkan llevó a la revisión del VAR, estimando el castigo desde los doce pasos para Suárez y el Sporting, envalentonado de cara a la tercera alegría. Suárez pidió el balón y no perdonó, rematando al palo izquierdo y engañando completamente al portero rival.

¡¡¡LUIS SUÁREZ NO FALLÓ Y SPORTING CP EMPATA LA SERIE 3-3 ANTE BODO/GLIMT EN LISBOA!!!



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Quinto gol para él en lo que va de la Champions League, recordando que pudo festejar contra el PSG por duplicado, así como ante Brujas y Napoli.

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