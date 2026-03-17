Manchester City vs Real Madrid, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026

Con una ventaja de tres goles, el conjunto merengue busca firmar un trámite tranquilo ante los citizens

Sigue el minuto a minuto del Manchester City vs Real Madrid. | Claro Sports.

Alineaciones del Manchester City vs Real Madrid para los octavos de final de la Champions League 2026

Estos serían los hombres elegidos por cada uno de los técnicos para enfrentarse en la cancha del Etihad.

Manchester City (probable): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders, Rayan Cherki; Erling Haaland y Jérémy Doku.

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Reijnders, Rayan Cherki; Erling Haaland y Jérémy Doku. Real Madrid (probable): Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler,Vinicius Jr, Brahim Díaz.

¿A qué hora inicia el Manchester City vs Real Madrid hoy martes 17 de marzo de 2026?

Como ya se mencionó, el partido iniciará en punto de las 14:00 horas del centro de México y de Centroamérica. Para Colombia, el partido comenzará en punto de las 14:00 horas.

¿Dónde ver el Manchester City vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid se disputará el martes 17 de marzo de 2026, en el Etihad Stadium de Manchester. En México, el encuentro comenzará a las 14:00 horas (tiempo del centro del país) y podrá seguirse a través de la plataforma de HBO MX. La cobertura también podrá seguirse mediante el minuto a minuto de Claro Sports, con actualizaciones en vivo y estadísticas.

Manchester City… por la hazaña

El Manchester City y el Real Madrid se enfrentan en un duelo decisivo que paraliza al fútbol europeo. La UEFA Champions League entra en su fase más intensa con la vuelta de los octavos de final, donde se definen los boletos a la siguiente ronda en una serie que enfrenta a dos gigantes del continente.

El conjunto merengue llega con una ventaja contundente tras imponerse 3-0 en el Santiago Bernabéu, en una noche marcada por la actuación de Federico Valverde, quien firmó los tres goles del encuentro. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa tiene el control de la eliminatoria y buscará manejar el partido con inteligencia en territorio inglés.

Por su parte, el Manchester City afronta el compromiso con la obligación de remontar ante su afición. Los ‘citizens’ necesitan un partido casi perfecto en ataque para intentar revertir el marcador global y mantenerse con vida en la competición, en un escenario donde cualquier error puede ser definitivo.

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