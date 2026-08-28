Suchitepéquez vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Suchitepequez vs Cobán Imperial, donde mirar por TV. (Clarosports)

Suchitepéquez y Cobán Imperial se enfrentan por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en un duelo entre dos equipos necesitados de puntos. Los Venados buscan aprovechar su localía para conseguir su primera victoria desde el regreso a la máxima categoría, mientras los Príncipes Azules intentarán reaccionar después de un comienzo que los mantiene lejos de los puestos que esperaban ocupar.

Suchitepéquez tiene apenas un punto y ocupa el último lugar de la tabla, producto de un empate y cuatro derrotas. El regreso a la Liga Nacional está siendo mucho más complicado de lo esperado y los malos resultados ya provocaron la salida de Héctor “Pity” Altamirano. Manuel Castañeda asumió de manera interina y debutó con una ajustada derrota 3-2 frente a Aurora como visitante. Ahora, ante su gente, el conjunto mazateco buscará cortar la mala racha y celebrar su primer triunfo del Apertura 2026.

Por su parte, Cobán Imperial tampoco atraviesa un buen momento: suma cuatro puntos y se encuentra en la posición 11, con un triunfo, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Ramiro Cepeda comenzó el campeonato con expectativas de pelear en los primeros lugares, pero hasta ahora no consiguió la regularidad necesaria. Los cobaneros parecían reaccionar después del 3-2 sobre Deportivo Mixco en la cuarta jornada, su primera victoria del torneo, pero volvieron a tropezar en su última presentación al caer 2-1 como visitantes frente a Marquense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Cobán Imperial de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Cobán Imperial será el viernes 28 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Carlos Salazar h. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Cobán Imperial hoy

Ni Suchitepéquez ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Castañeda y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez: Jussef Delgado; Víctor Torres, Mafre Icuté, Jorge Matul, Nery Cifuentes; Marco Rivas, Armando Zamorano, José Corena, Figo Montaño; Andrés Lezcano y Fabricio González. DT: Manuel Castañeda.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Darwin Torres, Thales Moreira, Luis De León, Eduardo Soto; Kenneth Valdez, Byron Leal, Janderson Pereira, Julio Sandoval; Brian Calabrese y Luis Rosas. DT: Ramiro Cepeda.

MÁS INFORMACIÓN: La cruda autocrítica de Janderson Pereira ante el mal momento de Cobán Imperial

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Cobán Imperial:

29 de abril de 2018 | Suchitepéquez 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 3 de marzo de 2018 | Cobán Imperial 4-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 22 de octubre de 2017 | Cobán Imperial 2-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 20 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 2-2 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 23 de abril de 2017 | Suchitepéquez 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2017

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