Tijuana vs Pumas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 6

Los fronterizos buscan regresar a la senda de la victoria y reciben a unos Pumas que necesitan sumar un triunfo en el campeonato

Tijuana vs Pumas, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá un duelo entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Tijuana recibirá a Pumas en el Estadio Caliente, en un encuentro donde ambos clubes llegan con la necesidad de sumar después de resultados que dejaron sensaciones distintas.

Los Xolos buscarán reaccionar después de sufrir su primera derrota del torneo ante Chivas, mientras que el conjunto universitario intentará recuperar confianza tras dejar escapar una victoria frente a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario. El partido representa una oportunidad para que ambos equipos vuelvan a mostrar sus aspiraciones dentro del campeonato.

Fecha, horario y dónde ver el Tijuana vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Tijuana y Pumas se disputará este viernes 28 de agosto de 2026 en el Estadio Caliente, casa del conjunto fronterizo.

El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será uno de los compromisos que abrirán la actividad del fin de semana dentro de la Liga MX.

La transmisión estará disponible a través de Fox One, plataforma que puede disfrutarse mediante Claro Video, Amazon Prime Video y dispositivos Roku, con un costo adicional dependiendo del servicio contratado.

Los aficionados podrán seguir un duelo entre dos equipos que buscan consolidarse en la primera mitad de la clasificación y acercarse a los puestos de Liguilla.

Alineaciones probables del Tijuana vs Pumas para la jornada 6 de la Liga MX 2026

Pumas llega al compromiso con la necesidad de encontrar mayor regularidad bajo el mando de Esteban Solari. El cuadro auriazul se encuentra en la novena posición de la tabla general con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota.

El funcionamiento del equipo no ha sido constante durante el torneo y el empate ante Necaxa dejó algunas dudas entre los seguidores universitarios, quienes esperaban un mejor resultado al jugar como locales.

Tijuana, por su parte, acumula 10 unidades y ocupa actualmente el sexto lugar de la clasificación general. Los Xolos habían tenido un buen arranque de torneo, pero sufrieron un duro golpe al caer por goleada de 5-2 ante Guadalajara.

Para este compromiso, estas serían las alineaciones probables:

Tijuana: Antonio Rodríguez; Pablo Ortiz, Jackson Porozo, Rafael Fernández; Iván Tona, Ignacio Rivero, Ramiro Árciga, Adonis Preciado; Gilberto Mora, Mourad El Ghezouani y Diego Abreu.

Pumas: Keylor Navas; Tony Leone, Nathan Silva, Rubén Duarte; Pedro Vite, Rodrigo López, Uriel Antuna, Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla; Robert Morales y Juninho.

Ambos técnicos tendrán que elegir sus mejores piezas para un partido donde la intensidad será clave, especialmente por la importancia de comenzar a sumar puntos en esta etapa del campeonato.

Antecedentes y últimos resultados del Tijuana vs Pumas en la Liga MX

El historial reciente favorece a Tijuana cuando juega como local ante Pumas. Los Xolos no han perdido sus últimos dos encuentros frente al conjunto universitario disputados en el Estadio Caliente.

En el Clausura 2025, el equipo fronterizo consiguió una victoria ante los auriazules, mientras que en el Clausura 2026 ambos clubes terminaron empatados.

Pumas buscará romper esa tendencia y conseguir un triunfo fuera de casa que le permita recuperar posiciones dentro de la tabla. El equipo de Esteban Solari necesita mejorar su rendimiento después de un inicio irregular en el Apertura 2026.

Tijuana, en cambio, intentará aprovechar la localía para regresar a la senda del triunfo después del tropiezo ante Chivas y confirmar el buen inicio que tuvo en las primeras jornadas.

Los otros resultados recientes entre ambos equipos son:

Tijuana 1-1 Pumas | 27 de febrero de 2026

| 27 de febrero de 2026 Pumas 4-1 Tijuana | 2 de noviembre de 2025

| 2 de noviembre de 2025 Tijuana 4-2 Pumas | 25 de febrero de 2025

| 25 de febrero de 2025 Pumas 1-0 Tijuana | 22 de septiembre de 2024

| 22 de septiembre de 2024 Pumas 3-3 Tijuana | 10 de marzo de 2024

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 6?

El enfrentamiento entre Tijuana y Pumas luce equilibrado por el momento que viven ambos equipos. Los Xolos parten con una ligera ventaja al jugar en el Estadio Caliente y por encontrarse mejor ubicados en la clasificación.

Sin embargo, Pumas cuenta con futbolistas de experiencia como Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla y Uriel Antuna, elementos que pueden marcar diferencia en partidos cerrados.

La localía puede ser un factor importante para Tijuana, aunque la necesidad de reacción del conjunto universitario podría generar un encuentro con mucha intensidad desde el inicio.

El resultado dependerá de qué equipo logre imponerse en las áreas y aproveche mejor sus oportunidades ofensivas. Xolos y Pumas llegan con objetivos similares: sumar tres puntos y mantenerse cerca de los puestos de clasificación del Apertura 2026.

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