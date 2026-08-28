¿Se va Brian Rodríguez? Veiga, Kevin Álvarez y Cervantes reaccionan a los rumores

El delantero uruguayo fue protagonista ante Columbus Crew y ahora su futuro vuelve a generar conversación dentro del entorno azulcrema

Brian Rodríguez y su posible salida: Veiga, Kevin y Cervantes reaccionan. Imago 7

La posible salida de Brian Rodríguez del América volvió a generar incertidumbre entre la afición azulcrema y en el mismo plantel de Coapa, luego de que surgieran nuevas versiones sobre el interés de clubes europeos por el atacante uruguayo, Claro Sports pudo saber que el Ajax sería el equipo que busca hacerse con los servicios del uruguayo. En medio de este escenario, Raphael Veiga, Kevin Álvarez y Alan Cervantes tuvieron reacciones en redes sociales relacionadas con su compañero.

“Se queda”, es el mensaje reaccionando del brasileño para el uruguayo en su cuenta de Instagram. Mientras que Kevin Álvarez le escribió: “No te vayas”. Finalmente, Alan Cervantes posteó: “Stay bro stay (Quédate, hermano, quédate)”.

Las interacciones de los tres futbolistas llamaron la atención debido al momento que atraviesa Rodríguez con las Águilas. El uruguayo fue uno de los protagonistas de la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde América enfrentará a Monterrey después de vencer 2-0 a Columbus Crew.

Veiga reacciona al posible adiós de Brian. Foto Instagram: @brianrodriguez_10

Veiga, Álvarez y Cervantes muestran cercanía con Brian Rodríguez

Raphael Veiga ha construido una relación cercana con Brian Rodríguez desde su llegada al América. El brasileño incluso explicó después del partido ante Columbus Crew que existe una conexión especial entre ambos y también con Kevin Álvarez.

“Yo y Brian tenemos una conexión increíble porque él es un poco brasileño también, nació cerca de Brasil. Entonces ahí quedamos juntos en habitación, en el hotel. Luego Kevin también creo que es brasileño, también creo que esa amistad nos ayuda dentro del campo”, explicó Veiga.

Brian Rodríguez vuelve a aparecer en el radar europeo

El futuro de Brian Rodríguez ha tomado relevancia debido a los reportes sobre el interés de equipos del Viejo Continente. El atacante mantiene contrato con América y, hasta el momento, no existe una salida confirmada.

El uruguayo atraviesa además uno de sus mejores momentos recientes con las Águilas. En los cuartos de final de la Leagues Cup participó en el primer gol del equipo, al asistir a Raphael Veiga, y posteriormente marcó el segundo tanto para sellar el triunfo ante Columbus Crew.

La situación llega justo cuando el América mantiene objetivos en dos frentes. Las Águilas continúan invictas en el Apertura 2026 y ya tienen asegurado un lugar en las semifinales de la Leagues Cup, donde se medirán con Monterrey.

Por ahora, Brian Rodríguez continúa como jugador del América, mientras las reacciones de Veiga, Kevin Álvarez y Alan Cervantes han puesto nuevamente el foco sobre su futuro. El atacante deberá continuar con el conjunto azulcrema mientras no exista una operación que concrete su eventual regreso al fútbol europeo.

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