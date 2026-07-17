Abreu destaca victoria de Xolos y se adapta a la polémica expulsión de Aguirre

El entrenador destacó el gran triunfo en el debut del Apertura 2026 con un uniforme especial en homenaje a Gilberto Mora. Además, comentó sobre la histórica expulsión de Rodrigo Aguirre

Abreu celebra el triunfo ante Tigres. Imago 7

Luego del triunfo de Xolos ante Tigres por 3-1 en el arranque del Apertura 2026, Sebastián Abreu confesó que la victoria fue un homenaje a Gilberto Mora, no solo por el resultado, sino también por el nuevo uniforme, que representó los colores de la selección mexicana.

“Pensé que iban a decir qué lindo el homenaje a Gil: la camiseta verde, el short blanco, las medias rojas; en honor a México, en honor a él y a la selección mexicana. Normalmente dicen que es mala suerte estrenar una camiseta, y ganamos. Esto es para él“, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Por otro lado, enalteció el desempeño de su equipo, que no solo fue contundente, sino que lo logró ante uno de los equipos que normalmente es candidato al título.

“Primero que nada ganamos y a uno de los rivales candidatos al campeonato. Hay que seguir con esa hegemonía en casa; arrancar así el torneo es muy bueno. La actitud del equipo fue excelente y las ganas de querer ganar también”, añadió.

Por último, el Loco Abreu se refirió de manera tajante a la nueva normativa de expulsión inmediata cuando un jugador se tapa la boca para insultar, regla que esta vez jugó a su favor tras la sanción a Rodrigo Aguirre.

“Hay que adaptarse, no queda de otra. No avanzamos en nada si queremos dar una opinión sobre algo que ya está instaurado. Hay que entenderlo y que cada uno trate de sacar provecho; es parte de la regla“, concluyó.

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