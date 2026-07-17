Gorriarán se confronta con jugadores de Xolos en los vestidores

El pleito que inició en la primera parte del partido terminó hasta el túnel del Estadio Caliente

Fernando Gorriarán y Jesús Gómez protagonizaron un intercambio de reclamos al término del partido entre Xolos de Tijuana y Tigres, correspondiente al inicio de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El episodio ocurrió después de la victoria de Tijuana por 3-1 en el Estadio Caliente. Una vez que el árbitro señaló el final, el mediocampista de Tigres se dirigió hacia el defensor del conjunto fronterizo para reclamarle una acción ocurrida durante el encuentro.

La tensión entre ambos futbolistas comenzó desde el primer tiempo. En una jugada ofensiva de Tigres, Gorriarán avanzó hacia el área y fue marcado por Gómez, en el choque el jugador de Xolos cayó al suelo, pero la acción continuó debido a que el cuerpo arbitral no sancionó la jugada.

La discusión se retomó después del silbatazo final. Gorriarán se acercó a Gómez y ambos comenzaron a reclamarse mientras los demás jugadores se retiraban de la cancha.

El cruce continuó rumbo al túnel del Estadio Caliente, donde integrantes de ambos equipos se aproximaron para evitar que la situación aumentara. El futbolista de Tigres también intercambió palabras con otros elementos del plantel de Tijuana.

Compañeros y miembros de los cuerpos técnicos intervinieron para separar a los involucrados. Pese a los reclamos y los acercamientos entre los jugadores, el incidente no derivó en golpes ni en una confrontación posterior.

El altercado cerró un partido en el que Xolos comenzó el Apertura 2026 con una victoria por 3-1. Tigres, por su parte, terminó el encuentro con la derrota y con Rodrigo Aguirre expulsado tras taparse la boca y dirigirse a un jugador del equipo rival.

Hasta el momento no se ha informado sobre alguna sanción relacionada con lo ocurrido después del partido. Las autoridades de la Liga MX podrán revisar las imágenes y el reporte arbitral para determinar si existe alguna conducta que deba ser evaluada.

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