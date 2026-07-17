Guido Pizarro confirma salida de Ángel Correa y lamenta expulsión de Aguirre en derrota ante Tijuana

Tigres perdió 3-1 ante Xolos en el debut del Apertura 2026 tras la histórica expulsión de Rodrigo Aguirre. Además, se confirmó la salida de Ángel Correa hacia River Plate, cuya transferencia definitiva sigue pendiente

Caos en Monterrey: expulsión de Aguirre y la partida de Corre. Imago 7

Los Tigres iniciaron el Apertura 2026 con un revés importante, cayendo 3-1 ante Xolos, en un partido que quedó marcado por una polémica expulsión de Rodrigo Aguirre y la adaptación del equipo a nuevas normas en la Liga MX.

El duelo tuvo, por primera vez en la Liga MX, a un jugador expulsado por taparse la boca al insultar, una nueva regla que se aplicó a Rodrigo Aguirre y que, según el capitán felino Guido Pizarro, deberán aceptar y adaptar. “Sobre el reglamento, hay que adaptarse al nuevo reglamento, estar más atentos, estar dispuestos a aceptarlo y mejorar para lo que viene“, comentó Pizarro en conferencia de prensa al final del encuentro.

Dicha tarjeta roja para el Búfalo desató una debacle táctica que derivó en la derrota felina, situación que preocupa al técnico de cara al duelo contra Atlético de San Luis del próximo viernes 24 de julio en el Estadio Universitario de Nuevo León.

“El resultado no fue el que queríamos, pero el esfuerzo de los jugadores con uno menos fue grandísimo y hay que valorarlo. Siempre hay cosas por mejorar. No era el inicio que queríamos. Ahora trabajaré la semana para lograr el próximo resultado. El partido se dio como se dio, con un hombre menos, ahora a darle vuelta y mejorar“, añadió.

Por último, el experimentado entrenador confirmó la salida de Ángel Correa del equipo, decisión tomada por el propio futbolista, quien se dirige hacia River Plate, aunque todavía se evalúa su posible reemplazo.

Confirma salida de Ángel Correa

“El estatus está como lo dije entre semana. Se está negociando y él tomó la decisión. A mí me ocupa concentrarme en el equipo y que mejoremos para la semana que viene. El mercado está abierto, estamos analizando las posibles incorporaciones. Ahora me ocupa regresar a Monterrey para trabajar la semana que viene“, finalizó.

Pese a que la dirigencia felina ya dio el “ok” al argentino, la transferencia está en pausa, ya que el club sudamericano aún no ha depositado la cifra solicitada por los regios; el fichaje podría concretarse o caerse en las próximas horas.

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