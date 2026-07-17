Campeones del Mundial 2026 recibirán anillos como en la NFL, NBA y otros deportes de EE.UU

La medida será estrenada en la final entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York y Nueva Jersey

La FIFA entregará anillos a los campeones | FIFA

La selección que conquiste la Copa del Mundo 2026 no solamente levantará el trofeo y recibirá las medallas de oro. Por primera vez en una competición organizada por la FIFA, los integrantes del equipo campeón también obtendrán anillos personalizados como parte de los reconocimientos por el título.

La medida será estrenada en la final entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York y Nueva Jersey. Con esta entrega, la FIFA incorpora una costumbre asociada con las principales ligas deportivas de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo.

¿Anillos? Este será el nuevo premio que reciban los campeones del Mundial 2026

Los futbolistas que ganen la final recibirán un anillo de campeón adicional al trofeo y las medallas que tradicionalmente entrega la FIFA. La colección estará integrada por 2,026 anillos, cifra elegida en referencia al año de celebración del torneo. Cada pieza contará con una numeración individual para identificarla dentro de esta producción limitada.

De ese total, 30 unidades estarán reservadas para la selección campeona. La FIFA no detalló cómo se distribuirán entre jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación, pero confirmó que formarán parte del reconocimiento destinado al equipo ganador.

Los 1996 anillos restantes serán puestos a la venta como productos oficiales con licencia de la Copa del Mundo. De esta manera, los aficionados tendrán la posibilidad de adquirir una versión perteneciente a la misma colección creada para la final.

¿Cómo serán los anillos personalizados para los campeones del Mundial 2026?

El diseño incluirá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en uno de sus costados. La otra cara será modificada después de la final para incorporar elementos relacionados con la selección que se proclame campeona entre España y Argentina.

Cada uno de los 30 anillos destinados a los ganadores será fabricado a la medida de su propietario. También contará con un número de serie y será entregado junto con un certificado que comprobará su autenticidad y su pertenencia a la edición limitada.

La entrega definitiva no se realizará durante la ceremonia sobre el terreno de juego, ya que primero deberán completarse el proceso de personalización y las medidas de cada destinatario. Los integrantes del equipo recibirán las piezas terminadas en una fecha posterior. Inmediatamente después de la final, el capitán y el director técnico de la selección campeona obtendrán anillos provisionales para participar en los actos posteriores al partido.

¿En qué deportes se entregan anillos a los ganadores?

La entrega de anillos forma parte de las celebraciones de los campeonatos en Estados Unidos. En la NFL, los integrantes del equipo que conquista el Super Bowl reciben una pieza personalizada con referencias a la temporada, la franquicia y el partido por el título.

Esta práctica también se utiliza en la NBA con los campeones de las Finales, en las Grandes Ligas de Beisbol después de la Serie Mundial y en la NHL con el equipo que obtiene la Copa Stanley. Los anillos suelen incluir el nombre del club, el año del campeonato y distintos elementos vinculados con la conquista.

La tradición también está presente en la WNBA y en varias competencias universitarias de Estados Unidos. Las organizaciones encargan las piezas después de obtener el campeonato y las entregan posteriormente a jugadores, entrenadores y miembros de sus estructuras.

¿A qué hora juegan España vs Argentina en la final del Mundial 2026 y dónde ver en vivo?

España y Argentina disputarán la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. El encuentro corresponde al partido número 104 del torneo y comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El inicio está programado para las 15:00 horas de Nueva York, las 16:00 de Argentina y las 21:00 de España. En México, la final podrá verse por televisión abierta mediante Canal 5 y Azteca 7. La transmisión también estará disponible por ViX Premium.

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