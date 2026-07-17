La Velada del Año VI: fecha, horario, quiénes pelean y orden de los combates

La Velada del Año VI se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Organizado por Ibai Llanos, el evento contará con diez combates de streamers, destacando el enfrentamiento entre Samy Rivers y RoRo

La Velada del Año VI: combates épicos y estrellas musicales. Foto X: @infoLaVelada

La emoción ya se respira en Sevilla: La Velada del Año VI está a punto de comenzar y promete convertirse en el evento más esperado del año para los fans de los streamers y del boxeo de exhibición. Programado para el sábado 25 de julio de 2026, el espectáculo se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja, donde se espera un lleno total y una velada cargada de acción, entretenimiento musical y sorpresas para la audiencia internacional. Este jueves será el cara a cara en el que los protagonistas se verán a pocos días de compartir el cuadrilátero.

Además de los combates, la Velada incluirá actuaciones de artistas confirmados como Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Adicionalmente, habrá cinco artistas sorpresa que se presentarán en vivo o acompañarán a los boxeadores durante sus combates, ofreciendo un espectáculo completo que mezcla deporte y música.

En La Velada del Año 6, dos mexicanas han sido confirmadas para subir al ring. Samy Rivera, conocida como ‘Rivers’, regresa a la competencia para enfrentarse a la española Roro. Por otro lado, Natalia MX hará su debut en el evento, donde se medirá contra la también española Clersss.

¿Cuándo, en dónde y a qué hora es La Velada del Año VI?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla, España. El evento comenzará a las 19:00 horas en territorio español, mientras que los horarios internacionales se ajustan de la siguiente manera:

México (CDMX): 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos (ET): 13:00 horas

13:00 horas Colombia: 12:00 horas

12:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas España: 19:00 horas

Se espera que la Velada tenga una duración de varias horas, incluyendo combates, entretenimiento musical y contenido especial para los fans alrededor del mundo.

La Velada del Año VI: ¿A qué hora es la pelea de Samy Rivers vs RoRo?

El combate entre Samy Rivers y RoRo, uno de los más esperados de la noche, está programado como la pelea estelar de la segunda mitad de la velada, aproximadamente a las 23:00 horas, tiempo de España, aproximadamente a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México.

Esta es la cartelera completa de los combates de La Velada del Año VI

La cartelera oficial de La Velada del Año VI incluye una combinación de peleas de exhibición y enfrentamientos competitivos. La cartelera de La Velada del Año VI quedó confirmada con los siguientes combates:

IlloJuan vs The Grefg

YoSoyPlex vs Fernanfloo

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Rivers vs RoRo

Gero Arias vs ByViruzz

Alondrissa vs Angie Velasco

Lit Killah vs Kidd Keo

Clersss vs Natalia MX

Fabiana Sevillano vs La Parce

Edu Aguirre vs Gastón Edul

¿Dónde ver en vivo La Velada del Año VI desde México y Latinoamérica?

La Velada del Año VI se celebrará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en España. El inmueble volverá a recibir el evento después de albergar la edición anterior, y la expectativa es alta tras el anuncio de una cartelera con diez peleas y lleno total en la venta de entradas. Para ver el evento en vivo, los aficionados deberán entrar a los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube o TikTok. La transmisión será gratis, por lo que no se requerirá pago por evento para seguir la cartelera completa, incluido el combate entre Rivers y RoRo.

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