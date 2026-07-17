Necaxa da el primer golpe: Varini quiere hacer del Estadio Victoria una fortaleza

Necaxa venció al Atlante en su debut del Apertura 2026 con una remontada en el Estadio Victoria. El técnico Martín Varini destacó la valentía del equipo y la eficacia de los cambios realizados para asegurar los tres puntos

Varini quiere convertir el Estadio Victoria en un fortín. Imago 7

La remontada de Necaxa sobre Atlante en la jornada 1 del Apertura 2026 no solo significó los primeros tres puntos del torneo; también dejó un mensaje claro: el Estadio Victoria empezará a consolidarse como un bastión difícil para cualquier visitante. Martín Varini, técnico de los Rayos, celebró el triunfo y resaltó la importancia de este clásico para la afición rojiblanca.

“Queríamos darle una victoria a nuestra gente, más con el tema del clásico, con la expectativa y la ilusión que había en nuestra afición; como grupo también nos da mucha alegría. Decían que era el partido a ganar y nosotros también somos un equipo a vencer. Necaxa de local va a ser duro y queremos que en la Liga nos respeten“, afirmó Varini en conferencia de prensa.

Rebeldía y carácter para levantar al equipo

El estratega uruguayo destacó la personalidad de su plantel tras recibir el primer gol y aseguró que la reacción fue producto de un grupo que comienza a consolidar una identidad clara. “Sentí que teníamos que ser valientes, ir hacia adelante. Tenemos una base que nos conocemos muy bien y vamos a ir creciendo. Siempre ganar es importante, pero crecer ganando es lo más importante“, explicó.

Varini también resaltó el papel de los jugadores que ingresaron de cambio, muchos de ellos formados en la cantera. “Habíamos analizado los amistosos que habían jugado. Sabíamos que Atlante iba a presionar hombre a hombre y encontramos a Julián Carranza para, a partir de sus descargas, activar a los interiores. Los cambios entraron con la energía necesaria; Roger Cortéz y Misael Pedroza son de casa y hacia eso apunta el proyecto”, añadió.

Pretemporada y planificación táctica

El técnico subrayó la preparación del equipo y cómo el análisis previo de los rivales permitió responder con efectividad durante el partido. Destacó la importancia de mantener la calma ante la presión y de no depender de individualidades. “Los calambres son normales por la diferencia de altura y el esfuerzo. Tenemos que trabajar mucho y mejorar los lapsos de partidos buenos y malos“, señaló Varini.

Compromiso con la afición y metas de largo plazo

Finalmente, Varini agradeció el respaldo de la afición y dejó claro que el compromiso del plantel será reflejar en la cancha la pasión de sus seguidores. “A la afición no le pedimos nada; queremos darle más de lo que vivió esta noche. Queremos ir y ganar partidos. Está en nosotros trabajar para que el equipo muestre la mística que venimos construyendo y así generar una buena sinergia con nuestra gente”, concluyó.

Con este debut, Necaxa marca el primer paso de un proyecto que busca consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la Liga MX, con un Estadio Victoria que promete ser un verdadero fortín.

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