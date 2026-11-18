El analista considera que el Atlante entendió las condiciones del fútbol mexicano y encontró una vía para regresar a Primera División, mientras otros clubes recurren al TAS

Lati habla de la carencia de ascenso y descenso en el fútbol mexicano | ClaroSports

El regreso del ascenso y descenso al fútbol mexicano continúa como una asignatura pendiente. Mientras cinco clubes de la Liga de Expansión MX buscan recuperar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la posibilidad de llegar a Primera División por méritos deportivos, Alberto Lati considera que el Atlante fue el equipo que mejor interpretó las condiciones actuales del campeonato, al optar por la compra de una plaza para regresar al máximo circuito.

El analista deportivo reconoció que la decisión de los Potros no representa el mecanismo ideal para acceder a la Liga MX, pero sostuvo que la institución azulgrana comprendió que esperar una resolución favorable para recuperar el ascenso no era el camino más viable. Su reflexión apunta a las dificultades que enfrentan los equipos de la categoría inferior para alcanzar la Primera División.

“El más inteligente o perspicaz de los indignados de la Liga de Expansión fue el Atlante”, señaló Lati, quien utilizó el caso del conjunto azulgrana para explicar las diferencias entre los clubes que mantienen su inconformidad y aquellos que han buscado alternativas dentro del modelo vigente.

Alberto Lati reconoce la estrategia del Atlante para regresar a la Liga MX

Para Lati, el Atlante tomó una decisión práctica frente a un sistema que mantiene suspendido el ascenso deportivo. Sin embargo, aclaró que reconocer la estrategia de los Potros no significa respaldar las condiciones que obligan a los equipos de Expansión a buscar otras vías para competir en la máxima categoría.

“Y no estoy diciendo que me haya gustado la manera en la que regresó. Entendió. Y no estoy diciendo que no tengan derecho los indignados, así les llamo, como quieran llamarles, los inconformes, de llevar su caso y protestar, o de que tenga que haber una meritocracia en nuestro fútbol. No, no estoy diciendo eso”, explicó.

El periodista insistió en que la postura del Atlante respondió a una lectura de las posibilidades reales de incorporarse a la Liga MX. En su opinión, el club identificó que el procedimiento deportivo y la disputa por recuperar el ascenso no ofrecían una solución inmediata.

“El Atlante entendió perfectamente que no iba a ser por esa vía y compró su lugar, que no es lo mejor. Pues claro que no es lo mejor”, agregó el analista, quien dejó clara su distancia respecto al sistema que permite acceder a Primera División mediante una operación económica.

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¿La compra de una plaza es la única opción para llegar a Primera División?

La reflexión de Alberto Lati surge en medio de la disputa de los clubes de la Liga de Expansión ante el TAS, instancia a la que acudieron para reclamar el restablecimiento del ascenso y descenso. La controversia mantiene abierto el debate sobre las oportunidades deportivas de los equipos que compiten fuera del máximo circuito.

Aunque las instituciones inconformes buscan que los resultados sobre la cancha vuelvan a determinar el acceso a Primera División, Lati expresó su escepticismo sobre la posibilidad de conseguir ese cambio mediante la vía legal. Su análisis coloca al Atlante como ejemplo de un club que decidió actuar bajo las condiciones existentes.

Para explicar su postura, el periodista recurrió a una comparación con un club privado, en el que la posibilidad de ingresar depende de adquirir el lugar de uno de sus integrantes, en vez de obtenerlo por los resultados deportivos.

“Ahorita creo que la única entrada, la única entrada al club de golf, es que le compres la plaza a un señor que ya se está cansando de ir a jugar”, afirmó Lati.

De esta manera, el caso del Atlante y la inconformidad de los equipos de Expansión reflejan dos caminos distintos frente a la suspensión del ascenso y descenso. Mientras los Potros recurrieron a la compra de una plaza, otros clubes mantienen su reclamación ante el TAS con la intención de recuperar una oportunidad que dependa de su rendimiento deportivo.

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