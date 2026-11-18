Tras firmar la mejor temporada de su carrera en Europa y brillar en el Mundial 2026, ‘Lucho’ fue oficialmente nominado a mejor delantero del año junto a grandes figuras del fútbol internacional.

Luis Díaz marcó 26 goles con el Bayern Múnich en la temporda 2025-2026 | REUTERS

Luis Díaz recibió un nuevo reconocimiento internacional por la temporada 2025-2026 en el Bayern Múnich. El atacante colombiano fue nominado por los Globe Soccer Awards como mejor delantero junto a otros dos compañeros de equipo: Harry Kane y Michael Olise. El equipo bávaro también es candidato a mejor equipo del año y su entrenador, Vincent Kompany, está nominado al premio de entrenador del año.

Luis Díaz, en su primera temporada como jugador del Múnich, ganó los tres títulos más importantes de Alemania: Supercopa de Alemania, DFB Pokal y Bundesliga. El extremo atacante además acumuló 51 partidos jugados en todas las competencias, 4.067 minutos de juego y su mejor temporada en Europa en producción de goles con 26 goles y 19 asistencias. Con la Selección Colombia disputó nueve partidos, de los cuales cinco fueron en la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcó dos goles y dio dos asistencias.

Como novedad de esta edición número 17, el certamen estrena el premio al club histórico de la afición, con 16 candidatos de 11 países entre los que sobresalen Real Madrid, AC Milan, Bayern de Múnich, Liverpool, Benfica, Boca Juniors, Flamengo y Al Ahly. Además, se premiará a la mejor jugadora, el mejor equipo femenino, mejor mediocampista, mejor defensor, mejor portero, mejor jugador joven, mejor jugador del fútbol árabe, mejor director deportivo y mejor agente.

Estos son los 14 nominados por los Soccer Globe Awards como mejor delantero

Lista de jugadores nominados a mejor delantero | Globe Soccer Awards

Julián Álvarez

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Erling Haaland

Vinícius Júnior

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Michael Olise

Raphinha

Bukayo Saka

Lamine Yamal

¿Cuándo será la ceremonia de los Globe Soccer Awards 2026 y cómo votar por Luis Díaz?

Los ganadores se darán a conocer el próximo 28 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos, en una gala que volverá a integrar la entrega de los premios de LaLiga de España a los mejores de la temporada 2025-2026. El dominio continental del Paris Saint-Germain y el reciente éxito mundialista de la selección española marcan la lista de los nominados.

Tras superar los 30 millones de votos de más de 200 países en la edición anterior, la primera fase de votación popular permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre en vote.globesoccer.com para 12 de las 14 categorías. En la segunda ronda, el voto del público se combinará con el fallo de un jurado de expertos integrado por importantes exfutbolistas, exárbitros, entrenadores y dirigentes:

Marcello Lippi

Antonio Conte

Iker Casillas

Luís Figo.

Ian Rush

Ferran Soriano

Francesco Totti

Éric Abidal

Nicola Rizzoli

Augusto César Lendoiro

Rob Jansen

Miguel Ángel Gil

Umberto Gandini

Adriano Galliani

Fabio Capello

Giovanni Branchini

Enrico Bendoni

Demetrio Albertini

Felix Brych

Deco

Emilio Buitragueño

Gennaro Gattuso

James Rodríguez, Radamel Falcao y Linda Caicedo, los colombianos que han destacado en los Globe Soccer Awards

El primer colombiano que ganó un galardón en los Globe Soccer Awards fue Radamel Falcao en 2012. El máximo goleador en la historia de la selección Colombia fue elegido como el mejor jugador del año tras firmar una temporada de 49 goles y dos títulos con el Atlético de Madrid.

El siguiente destacado por los premios fue James Rodríguez en 2014, cuando fue elegido como el mejor jugador revelación tras ser el primer colombiano en la historia en ganar un botín de oro en una Copa Mundial de la FIFA (Brasil 2014), llevar a la Selección Colombia por primera vez a cuartos de final y fichar por el Real Madrid.

Por último, en 2022, Linda Caicedo fue segunda en la votación a la mejor jugadora de la temporada, siendo superada solo por Alexia Putellas. La delantera colombiana fue subcampeona de la Copa Mundial Femenina Sub-17, siendo destacada con el balón de plata y el botín de bronce como la tercera con más goles. El colombo-mexicano Julián Quiñones también fue nominado en 2026 a mejor jugador del fútbol árabe.

Te puede interesar: