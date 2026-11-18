El exseleccionado mexicano cuestionó el rendimiento individual, la falta de constancia y los errores defensivos tras la clasificación de México al Final Four de Concacaf

La Selección Mexicana consiguió su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League, pero el triunfo sobre Jamaica no ocultó las dudas sobre el rendimiento del equipo. En medio de los cuestionamientos hacia Rafael Márquez, Pavel Pardo dirigió la atención hacia los futbolistas y su responsabilidad dentro del terreno de juego, al considerar que el análisis del Tricolor no puede limitarse a las decisiones del entrenador.

Durante una entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el exmediocampista de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre las diferencias entre el equipo que disputó el Mundial 2026 y el que ahora participa bajo la dirección de Rafael Márquez. Pardo señaló que varios seleccionados no atraviesan su mejor momento en sus respectivos clubes, una situación que, desde su perspectiva, también influye en el funcionamiento colectivo y en los resultados del combinado nacional.

Pavel Pardo cuestiona el nivel de los seleccionados mexicanos tras el Mundial 2026

Para el exfutbolista del Stuttgart, uno de los errores más frecuentes del fútbol mexicano consiste en responsabilizar al cuerpo técnico sin revisar el desempeño individual. Pardo recordó parte de las enseñanzas que adquirió durante su etapa en Alemania y planteó una pregunta sobre el nivel actual de los seleccionados. “El otro día tuve una plática muy interesante sobre este análisis que aprendí y viví durante mis años en Alemania. En México siempre decimos que la culpa es del entrenador o del director deportivo. Les regreso la pregunta: si analizamos la situación de cada jugador en el Mundial y en sus equipos ahora, ¿ha sido el mejor nivel de cada jugador en sus clubes?”.

La respuesta de los conductores apuntó a la falta de minutos y regularidad de varios integrantes del Tricolor, situación que Pardo utilizó para reforzar su argumento. El exseleccionado consideró que el rendimiento mostrado durante la Copa del Mundo no se ha mantenido en todos los casos. “Bueno, esa es la respuesta clara y te la contesto con esa pregunta. A veces vemos a estos jugadores, pero la responsabilidad también es de los jugadores, porque al final de cuentas ese rendimiento que mostraron en la selección durante el Mundial hoy no lo vemos en sus equipos. Y hoy afecta obviamente en sus clubes, pero también en la selección”.

El conformismo y la falta de responsabilidad preocupan a Pavel Pardo

Alberto Lati también cuestionó a Pardo sobre la ausencia de referentes dentro de la Selección Mexicana y los problemas de actitud que aparecieron durante la serie contra Jamaica. El exfutbolista explicó que, a partir de su experiencia en Alemania, considera necesario respetar las jerarquías y establecer responsabilidades dentro de una institución. “Tristemente a veces en México no encontramos esa responsabilidad. En Alemania la directiva respalda totalmente al director deportivo (en este caso Duilio Davino) y Davino tiene toda la confianza en el entrenador (Rafael Márquez) respetando las jerarquías. Nadie está por encima de ellos ni de la federación, pero los jugadores tienen la responsabilidad de ejecutar su trabajo como lo tienen que hacer”.

El exmediocampista también advirtió sobre el riesgo de que algunos jugadores reduzcan su nivel de exigencia después de participar en un Mundial o conseguir un resultado importante. Para Pardo, la constancia representa una condición necesaria para permanecer en la Selección. “A veces pasa que, tras un Mundial o un torneo bueno, el mexicano siente que ya dio lo máximo. Tienes que ser constante, seguir mejorando y cambiar esa parte de conformismo. El Mundial se terminó, empieza una nueva etapa con un nuevo entrenador y ahora los jugadores tienen que estar todos al 100%”.

Corregir los errores defensivos

Más allá del rendimiento individual, Pardo identificó a la defensa como una de las principales áreas de mejora del equipo dirigido por Rafael Márquez. El exseleccionado señaló que México permitió situaciones de peligro por falta de concentración y errores en los recorridos. “En mi punto de vista creo que tenemos que mejorar en la parte defensiva. En estos dos partidos se pecó de esa tranquilidad de pensar ‘ahora llego o gano la pelota’, y de repente te meten un gol. Entras al segundo tiempo y en una jugada no estás cerca en la marca ni recorres bien”.

Como ejemplo, Pardo analizó una acción en la que Israel Reyes y César Montes no consiguieron cerrar los espacios para impedir una anotación de Jamaica. El exjugador explicó que la coordinación entre los defensores será uno de los aspectos que deberá trabajar el cuerpo técnico antes del Final Four. “Por ejemplo, en el gol que recibe México, Israel Reyes tenía que aproximarse más a la pelota para no dejar tirar al rival y hacer un dos contra uno con Montes que tenía que recorrer. Son detalles que el cuerpo técnico sabe que tiene que corregir. Ajustando para tener un equipo más corto y compacto, se puede mejorar bastante”. De esta manera, Pardo insistió en que la mejoría del Tricolor dependerá tanto de los ajustes tácticos de Rafael Márquez como de la responsabilidad y el rendimiento de sus jugadores.