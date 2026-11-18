El exseleccionado mexicano respaldó el proyecto de Rafael Márquez y cuestionó que su continuidad sea puesta en duda después de seis partidos como entrenador del Tri

La clasificación de México al Final Four de la Concacaf Nations League no terminó con los cuestionamientos hacia Rafael Márquez. Aunque la Selección Mexicana consiguió avanzar después de vencer 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta, el funcionamiento del equipo abrió un debate sobre el futuro del entrenador. Ante este panorama, Pavel Pardo salió en defensa del proceso y pidió dejar de cuestionar los proyectos deportivos después de los primeros resultados.

En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el exseleccionado mexicano analizó el inicio de la gestión de Márquez, los problemas que mostró el Tricolor ante Jamaica y la importancia de mantener una línea de trabajo. Para Pardo, la continuidad del cuerpo técnico debe analizarse con una perspectiva de largo plazo, sin perder de vista que los futbolistas también son responsables de lo que ocurre dentro del terreno de juego.

Pavel Pardo cuestiona las críticas a la continuidad de Rafael Márquez

Pardo consideró que México vuelve a enfrentar uno de sus problemas recurrentes: poner en duda a los entrenadores cuando los resultados no acompañan las expectativas. El exmediocampista destacó que la llegada de Márquez forma parte de un proyecto pensado para el futuro y cuestionó que ya existan debates sobre su permanencia. “Volvemos a lo mismo: por fin estamos hablando de un proyecto pensado a futuro con la incursión de Rafa Márquez. De repente por algunos resultados se cuestiona, y eso es lo que siempre nos pasa en México”.

Para explicar su postura, el exjugador del Stuttgart recurrió al ejemplo de Alemania, país donde desarrolló parte de su carrera y conoció una estructura de trabajo que prioriza la continuidad. “A pesar de los resultados hay que ver a futuro para que las cosas se den. Alemania tardó 10 años en ser campeón del mundo porque invirtió en técnicos y sostuvo un proceso. ¿Por qué en México a la primera dudamos de la continuidad en lugar de analizar el rendimiento y la responsabilidad de cada quien?”, expresó.

Al ser cuestionado por Alberto Lati sobre la evaluación de los primeros seis partidos de Rafael Márquez como entrenador de México, Pardo sostuvo que todavía no existen elementos suficientes para emitir un juicio definitivo. “Es muy corto el tiempo como para dar una valoración definitiva de Rafa”. Además, reconoció la capacidad de reacción que mostró el técnico en el encuentro de ida contra Jamaica, cuando las modificaciones permitieron que la Selección Mexicana mejorara su funcionamiento y consiguiera dos anotaciones.

El exseleccionado también respaldó las decisiones de Márquez para modificar su once titular entre ambos encuentros, al considerar que el rendimiento de algunos futbolistas justificaba los ajustes. “En mi punto de vista, al modificar rápido en Jamaica el equipo mejoró, mostró otra cara e hizo dos goles. Para el siguiente partido cambió la alineación porque el rendimiento de algunos jugadores en Jamaica no estuvo al nivel acostumbrado”. Pardo insistió en que las actuaciones individuales deben formar parte del análisis y recordó que los futbolistas atraviesan momentos distintos durante una temporada.

México sufrió ante Jamaica, pero Márquez debe seguir

Pese a su respaldo al entrenador, Pardo reconoció que México tuvo dificultades para superar a Jamaica y conseguir su clasificación al Final Four. El exfutbolista consideró que el equipo mostró aspectos positivos, pero también sufrió por errores defensivos, especialmente en el encuentro de ida. “Yo creo que sí. A ver, si analizamos un poco los dos encuentros, me parece que se sufrió. Es cierto. Hay cosas rescatables, obviamente, y hay cosas que a lo mejor se sufrió de más”. También recordó que, después de recibir tres goles, los cambios permitieron mejorar y conseguir el 3-2, resultado que mantuvo con vida al Tricolor en la eliminatoria.

Finalmente, Pardo defendió la alineación que presentó Rafael Márquez para el partido de vuelta y aseguró que los movimientos respondieron a las necesidades del equipo. “A mí en lo personal no me desagradó la alineación. Creo que el partido en Jamaica fue difícil y también con muchos errores en actuaciones de algunos que nos tienen acostumbrados a ser constantes”. Aunque señaló que México debe corregir situaciones defensivas, respaldó el criterio del entrenador para realizar modificaciones: “El entrenador, en este caso Rafa, tiene que mover sus piezas y buscar siempre lo mejor”. Para el exseleccionado, el pase al Final Four representa un paso en un proceso que todavía necesita tiempo para consolidarse.