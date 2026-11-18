Los resultados obtenidos durante 2026 reflejan las dificultades del combinado centroamericano.

Costa Rica buscará mejorar su 2027 | JOHN DURAN / AFP

La Selección de Costa Rica atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. Los resultados obtenidos durante 2026 reflejan las dificultades del combinado centroamericano, que acumula solamente dos victorias, un empate y siete derrotas en diez encuentros disputados entre amistosos internacionales y la Concacaf Nations League.

El balance estadístico también evidencia los problemas del equipo. Costa Rica convirtió apenas 11 goles y recibió 28, una diferencia negativa de 17 tantos que expone las dificultades defensivas y la falta de regularidad. Además, las únicas dos victorias llegaron en partidos oficiales ante rivales de la región.

Uno de los primeros golpes del año se produjo en marzo, cuando Irán derrotó 5-0 a la Tricolor. Aquella goleada dejó al descubierto problemas que se repitieron durante los meses siguientes, especialmente frente a selecciones capaces de aprovechar los espacios en defensa.

La participación en la Concacaf Nations League tampoco permitió cambiar el panorama. Costa Rica perdió 4-3 frente a Curazao y posteriormente cayó 2-0 ante Haití, resultados que complicaron sus aspiraciones en el torneo. Las únicas victorias llegaron frente a Nicaragua por 3-0 y Haití por 2-0, aunque no fueron suficientes para evitar la eliminación.

El cambio de entrenador tampoco pudo evitar las goleadas de Costa Rica

Los malos resultados llevaron a Costa Rica a iniciar una nueva etapa en su cuerpo técnico. Bryan Ruiz, exfutbolista y referente de la selección nacional, fue oficializado como entrenador durante la fecha FIFA de noviembre, con el desafío de recuperar el funcionamiento colectivo y comenzar la reconstrucción del equipo.

Sin embargo, el cambio de entrenador coincidió con dos nuevas derrotas. Costa Rica cayó 2-0 frente a Ecuador y posteriormente sufrió una goleada por 7-0 ante Argentina. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni convirtió cuatro goles durante el primer tiempo y completó la diferencia en el complemento.

La caída frente a Argentina profundizó las preocupaciones alrededor del seleccionado costarricense. El equipo volvió a mostrar dificultades para contener los ataques rivales y prácticamente no consiguió generar peligro, dejando numerosos aspectos por corregir en el inicio del ciclo de Bryan Ruiz.

Con apenas un 20% de victorias en diez partidos, Costa Rica necesita replantearse su proyecto deportivo. La eliminación de la Concacaf Nations League, el cambio de entrenador y las goleadas sufridas durante 2026 reflejan un año complicado para la Tricolor, que deberá encontrar soluciones para recuperar competitividad en sus próximos compromisos ante Puerto Rico por la clasificación a la Copa Oro 2027.

Los partidos de Costa Rica en 2026

27 de marzo | Costa Rica 2-2 Jordania | Amistoso

31 de marzo | Costa Rica 0-5 Irán | Amistoso

1 de junio | Costa Rica 1-3 Colombia | Amistoso

10 de junio | Costa Rica 0-3 Inglaterra | Amistoso

24 de septiembre | Costa Rica 3-4 Curazao | Concacaf Nations League

27 de septiembre | Costa Rica 0-2 Haití | Concacaf Nations League

1 de octubre | Costa Rica 3-0 Nicaragua | Concacaf Nations League

4 de octubre | Costa Rica 2-0 Haití | Concacaf Nations League

13 de noviembre | Costa Rica 0-2 Ecuador | Amistoso

17 de noviembre | Costa Rica 0-7 Argentina | Amistoso

Te puede interesar