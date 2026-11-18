Una derrota podría significar la eliminación anticipada de Comunicaciones.

Guastatoya y Comunicaciones protagonizarán un gran duelo | @CremasOficial

El partido entre Guastatoya y Comunicaciones, correspondiente a la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, sufrió una modificación en su horario. La organización del campeonato confirmó que el encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre, aunque comenzará una hora más tarde de lo establecido inicialmente.

El compromiso estaba programado para las 19:00 horas, pero finalmente se jugará a partir de las 20:00 horas de Guatemala. La sede no tendrá modificaciones y ambos equipos se enfrentarán en el estadio David Cordón Hichos, donde estarán en juego puntos importantes para la clasificación.

La modificación llega en un momento decisivo del campeonato guatemalteco. Con solamente dos jornadas pendientes para finalizar la fase regular, varios equipos todavía buscan asegurar su participación en la siguiente instancia y mejorar su ubicación en la tabla de posiciones.

Guastatoya afrontará el encuentro desde la quinta posición, con 31 puntos acumulados. El conjunto pecho amarillo depende de sí mismo para conseguir la clasificación y una victoria frente a Comunicaciones le permitirá asegurar matemáticamente su presencia en la liguilla.

Comunicaciones necesita ganar para seguir en la pelea

La situación del conjunto albo es diferente. Comunicaciones ocupa actualmente el séptimo lugar de la clasificación con 26 unidades y necesita conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del Torneo Apertura 2026.

Una derrota podría significar la eliminación anticipada de Comunicaciones, que llegaría a la última jornada sin posibilidades de alcanzar los puestos clasificatorios. Por ese motivo, el equipo capitalino deberá buscar los tres puntos en su visita a Guastatoya.

El formato del campeonato establece que los dos primeros equipos de la tabla avanzarán directamente a semifinales. Mientras tanto, los clubes ubicados entre el tercer y sexto puesto deberán disputar una fase de repechaje para definir a los otros dos semifinalistas.

Con el nuevo horario confirmado, Guastatoya y Comunicaciones se enfrentarán el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas. El resultado tendrá consecuencias directas en la lucha por la clasificación, especialmente para Comunicaciones, que necesita ganar para continuar con opciones de disputar la fase final.

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