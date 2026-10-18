Aleco Irarragorri, operado tras la goleada ante Querétaro

El presidente de los Guerreros fue sometido a una cirugía de vesícula biliar tras presentar molestias físicas. El club confirmó que evoluciona favorablemente

Aleco Irarragorri pasó por el quirófano tras el triunfo ante Gallos | Imago 7

El Club Santos Laguna informó este domingo 18 de octubre que su presidente, Alejandro Irarragorri Kalb, fue sometido a una cirugía de vesícula biliar durante la madrugada, después de presentar molestias físicas tras el partido ante Querétaro, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026. La intervención se realizó con éxito y el directivo permanece en recuperación, con una evolución satisfactoria.

La noticia llega en medio del mejor momento deportivo de Santos en el campeonato, apenas unas horas después de la goleada 5-0 sobre Querétaro en el Estadio Corona, resultado con el que los Guerreros alcanzaron cinco victorias consecutivas y se metieron de lleno en la pelea por los puestos de Liguilla, después de comenzar el torneo con siete jornadas sin ganar.

COMUNICADO OFICIAL



Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica.



Tras la valoración médica, esta madrugada… pic.twitter.com/DhemL9JfuG — Club Santos (@ClubSantos) October 18, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Aleco Irarragorri?

A través de un comunicado oficial, la institución lagunera explicó que su presidente comenzó a presentar molestias físicas después del encuentro del sábado 17 de octubre, por lo que requirió atención médica y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente.

“Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito. En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria”, informó el club.

Santos no estableció una fecha para su alta hospitalaria ni precisó cuánto tiempo deberá permanecer en reposo. Ambas decisiones dependerán de la valoración de los médicos, mientras que la institución se comprometió a proporcionar nuevas actualizaciones sobre su recuperación.

El comunicado concluyó con un mensaje de agradecimiento del propio directivo por las muestras de apoyo recibidas: “Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño”.

Aleco Irarragorri y el resurgimiento de Santos Laguna

Aleco Irarragorri asumió el cargo el 17 de octubre de 2024 y ha enfrentado una de las etapas deportivas más complicadas de la institución. Después de terminar en el último lugar del Clausura 2026, Santos inició el Apertura con cinco derrotas consecutivas y apenas consiguió su primer punto en la sexta jornada.

Sin embargo, el equipo dirigido por Renato Paiva ha conseguido una transformación notable durante las últimas cinco fechas. Desde su primera victoria contra Juárez, en la jornada 8, los laguneros han vencido también a Toluca, Pachuca, Atlético de San Luis y Querétaro, pasando de un punto a 16 y alcanzando la zona de Liguilla en la tabla general.

Irarragorri ha sido una de las figuras más visibles de este resurgimiento. El presidente ha acompañado los festejos, convivido con aficionados y respaldado al plantel durante todo el torneo.

La goleada ante Querétaro, encabezada por el primer triplete de Tahiel Jiménez en Primera División, confirmó el buen momento de Santos. Ahora, mientras el conjunto lagunero busca prolongar su racha y consolidarse en la pelea por la fase final, la institución permanece pendiente de la recuperación de su presidente, cuyo periodo de reposo todavía no ha sido comunicado.