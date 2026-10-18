¿Buena decisión sacar a Sebastián Oliveros?: Luis Fernando Suárez desconoce la victoria con Deportes Tolima

El combinado ‘Vinotinto y Oro’ podría salir de los ocho en las próximas horas, cuando varios equipos se pongan al día con el calendario.

Sebastián Oliveros y Luis Suarez en el Tolima/ Vizzor/ ChatGPT.

Deportes Tolima volvió a ver la derrota en la Liga BetPlay 2026-II, después de lo que había sido la caída ante Jaguares en Montería, el ‘Pijao’ visitó este domingo 18 de octubre a Águilas Doradas en el Estadio Atanasio Girardot. Sin embargo cayó ante el elenco ‘Dorado’ 2-1 gracias a los goles de Matías Ramírez y Jorge Soto desde el punto penal, el gol visitante fue obra de Adrián Parra.

La situación del ‘Vinotinto y Oro’ ya está pasando de castaño a oscuro, ya que el equipo no logra sumar una victoria desde hace 8 juegos, precisamente desde el 07 de septiembre del presente año, cuando vencieron a Llaneros en condición de visitante 1-2, por la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-II y su lugar en las próximas horas en la fiesta de los 8 podría peligrar.

El cuadro ibaguereño recibió un cambio drástico recientemente, a inicios del semestre había llegado Sebastián Oliveros desde Fortaleza para el encare de los 3 retos que restaban en el año: Copa Libertadores, Copa y Liga BetPlay, sin embargo el estratega bogotano quedó eliminado en los 2 primeros en mención y tras un pálido empate contra Fortaleza el 27 de septiembre, tuvo que dar un paso al costado por decisión de la directiva.

En cabeza del presidente César Camargo Serrano y demás dirigentes del Deportes Tolima, decidieron que de manera inmediata Luis Fernando Suárez tomara las riendas del equipo, sin embargo el estratega con experiencia en mundiales tampoco ha podido resaltar y pasados 3 partidos suma 2 derrotas y un empate.

Luis Fernando Suárez bajo el mando del Deportes Tolima

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

Para muchos en el ambiente del Fútbol Profesional Colombiano pareció apresurada la salida de Sebastián Oliveros del Deportes Tolima, porque es un estratega que ha demostrado que con tiempo puede sacar a flote un proceso, ya lo hizo con Fortaleza desde segunda a primera división, no obstante en estas ocasiones solamente queda acatar las órdenes.

Así lo expresó Oliveros en diálogo con Claro Sports: “Siempre he manifestado que los directivos sienten y toman las decisiones que ellos consideran que son las mejores para su club, yo me voy con la tranquilidad que estábamos cumpliendo los objetivos, el equipo estaba entre los 8, a lo que era uno de los objetivos fundamentales, porque eso nos daba para pelear un cupo a copa internacional y mejor aún, seguir en la pelea por un paso a la final”.

Tal como lo relató Sebastián a esta casa periodística, el objetivo primordial del equipo era la clasificación a los 8 y una gran cantidad de puntos en la tabla de reclasificación. Y sí, cuando salió del ‘Pijao’ el equipo estaba entre los clasificados, sin peligro de salir, pero ahora su lugar estaría en riesgo con equipos como Once Caldas que tiene 19 puntos y 1 juego menos, Águilas Doradas de igual forma que el ‘Blanco Blanco’ y Cúcuta Deportivo con 18 unidades y 2 partidos menos.

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