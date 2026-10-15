Un brindis por la rivalidad: Presidentes de Santos y Querétaro apuestan tres botellas de vino para la jornada 12

Aleco Irarragorri y Marc Spiegel pactan una apuesta en redes sociales para el duelo del Apertura 2026 este fin de semana en el TSM

Aleco y Spiegel hacen apuesta de vino para el Santos vs Querétaro. | Claro Sports

La rivalidad entre Santos Laguna y Querétaro salió de la cancha y llegó hasta las redes sociales. Aleco Irarragorri y Marc Spiegel, presidentes de ambos clubes, acordaron una apuesta de tres botellas de vino para el partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, que se disputará este sábado 17 de octubre en el Territorio Santos Modelo. El intercambio comenzó en X y terminó con una propuesta que incluye vinos de Estados Unidos, Italia y México.

El Club Santos fue el encargado de lanzar el primer desafío a través de su cuenta oficial de X. La institución lagunera publicó un mensaje dirigido a Querétaro y etiquetó a Marc Spiegel, con una invitación para darle otro ingrediente al enfrentamiento: “Ya estamos listos para recibirlos @Club_Queretaro, le metemos algo amigo? @MarcESpiegel”.

El presidente de los Gallos Blancos respondió a Aleco Irarragorri con una propuesta relacionada con el vino. “Un reto huh ¿Qué tal una copita de vino? Tres botellas…”, escribió Spiegel, quien dejó abierta la posibilidad de establecer las condiciones de la apuesta antes del encuentro que enfrentará a dos equipos con realidades distintas en el campeonato.

Este duelo llega con un Querétaro con una gran temporada, siendo tercer lugar de la tabla general con 20 puntos, mientras que los de la Comarca dejaron atrás el mal arranque de torneo para hilar cuatro triunfos, que ya los tienen a dos puntos de los puestos de Liguilla. Están en la posición 14 con 13 unidades. Así que este enfrentamiento se dará entre los dos equipos con mejor actualidad.

Well, let me do it in English. How about 3 bottles of wine ? If I win 3 from the US (Napa 😇) If you win 1 From Italy and 2 from Parras (Parvada 🥶) ? Do we have a Bet ? Regards 😇 — Aleco Irarragorri Kalb (@AlecIrarragorri) October 15, 2026

¿Qué apostaron Aleco Irarragorri y Marc Spiegel por el Santos vs Querétaro?

Aleco Irarragorri aceptó el desafío y estableció que el ganador recibiría tres botellas de vino, aunque de diferente procedencia según el resultado. El presidente de Santos planteó que, en caso de una victoria de su equipo, recibiría tres botellas de Napa Valley, California. Si Querétaro consigue el triunfo, Spiegel obtendría una botella italiana y dos procedentes de Parras, Coahuila, de la vinícola Parvada.

“Bueno, déjame hacerlo en inglés. ¿Qué tal 3 botellas de vino? Si yo gano 3 de Estados Unidos (Napa) Si tú ganas 1 de Italia y 2 de Parras (Parvada) ¿Tenemos una Apuesta? Saludos”, publicó Irarragorri en su cuenta de X.

La propuesta establece dos posibles premios para los directivos:

Si gana Santos Laguna: Aleco Irarragorri recibiría tres botellas de vino de Napa Valley, Estados Unidos.

Aleco Irarragorri recibiría tres botellas de vino de Napa Valley, Estados Unidos. Si gana Querétaro: Marc Spiegel recibiría una botella de vino de Italia y dos de la vinícola Parvada, ubicada en Parras, Coahuila.

La conversación no establece marcas, añadas ni presentaciones específicas. Por ello, el valor de las tres botellas puede cambiar de acuerdo con las etiquetas que elija el directivo que pierda el desafío.

¿Cuánto cuestan las botellas de vino que apostaron los presidentes de Santos y Querétaro?

El valor de la apuesta podría ir de aproximadamente 4,500 pesos a más de 11,000 pesos mexicanos, de acuerdo con los precios de referencia de algunas etiquetas comerciales de las regiones mencionadas. La cifra depende del productor, la cosecha y la presentación.

Para el caso de Napa Valley, dos de las opciones son Caymus Cabernet Sauvignon y Robert Mondavi Cabernet Sauvignon. El primero tiene precios de referencia de entre 2,735 y 3,786 pesos por botella, mientras que el segundo se encuentra entre 1,499 y 1,720 pesos. Si la apuesta se cumple con tres botellas Robert Mondavi al precio mínimo señalado, el desembolso sería de 4,497 pesos. En cambio, tres botellas Caymus de 3,786 pesos representarían 11,358 pesos.

Vino de Napa Valley Precio mínimo Precio máximo de referencia Robert Mondavi Cabernet Sauvignon $1,499 $1,720 Caymus Cabernet Sauvignon $2,735 $3,786

En el caso del vino italiano, una de las opciones es Antinori Tignanello, con precios de entre 5,760 y 5,986 pesos. Otra alternativa es Pio Cesare Barolo, cuyo costo de referencia oscila entre 2,707 y 3,325 pesos. Ambas etiquetas pertenecen a regiones italianas distintas: Toscana y Piamonte, respectivamente.

Para completar las dos botellas mexicanas, Parvada Cabernet Franc tiene un precio de referencia de 899 pesos, mientras que Parvada Selección del Enólogo se ubica entre 1,249 y 1,255 pesos por botella, según los datos comerciales.

Vino Precio mínimo Precio máximo de referencia Pio Cesare Barolo $2,707 $3,325 Antinori Tignanello $5,760 $5,986 Parvada Cabernet Franc $899 $899 Parvada Selección del Enólogo $1,249 $1,255

Si Querétaro gana y Spiegel recibe un Pio Cesare Barolo de 2,707 pesos y dos Parvada Cabernet Franc de 899 pesos, el premio tendría un valor aproximado de 4,505 pesos. Si las botellas corresponden a un Tignanello de 5,986 pesos y dos Parvada Selección del Enólogo de 1,255 pesos, el costo alcanzaría los 8,496 pesos.

¿Cuál podría ser el costo de la apuesta?

Ganador Premio Valor mínimo Valor máximo Santos Laguna 3 vinos de Napa Valley $4,497 $11,358 Querétaro 1 vino italiano y 2 de Parvada $4,505 $8,496

Montos estimados en pesos mexicanos. No son precios confirmados de las botellas que recibirán los presidentes.

El costo podría aumentar si los involucrados optan por ediciones de colección. Por ejemplo, algunas añadas de Antinori Tignanello alcanzan los 21,000 pesos en presentaciones de 750 mililitros, mientras que una botella Caymus Special Selection puede superar los 8,500 pesos. Sin embargo, estas etiquetas pertenecen a gamas o añadas diferentes y no forman parte de una selección confirmada para la apuesta.

¿Cuándo se juega Santos vs Querétaro y cómo llegan en la Liga MX?

Santos Laguna recibirá al Querétaro este sábado 17 de octubre de 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona del Territorio Santos Modelo, como parte de la jornada 12 del Apertura 2026.

El compromiso enfrenta a dos equipos que buscan puntos para sus respectivos objetivos. Querétaro ocupa la tercera posición de la tabla general con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas. Los Gallos Blancos llegan después de imponerse 2-0 al Atlante y buscan mantenerse entre los primeros lugares de la competencia.

Santos Laguna, por su parte, llega con 13 puntos y ocupa el lugar 14 de la clasificación. Sin embargo, los Guerreros acumulan cuatro victorias consecutivas, la más reciente por 2-1 contra Atlético de San Luis, una racha que les permitió recuperar posiciones después de un inicio de torneo con derrotas.

El encuentro tendrá consecuencias en la disputa por los lugares de Liguilla y, además, definirá cuál de los dos presidentes deberá cumplir con la entrega de las tres botellas de vino que pusieron en juego.