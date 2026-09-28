Almada manda mensaje a Santiago Bueno y Ramos Mingo: “Son jugadores que pueden ser titulares”

El técnico azulcrema habló tras el triunfo ante Necaxa y aseguró que las oportunidades llegarán para todos los jugadores del plantel

El estratega uruguayo mantiene al margen a sus refuerzos | Imago7

El América volvió a la senda del triunfo después de un periodo complicado y Guillermo Almada aprovechó la victoria ante Necaxa para analizar varios temas del plantel, desde la competencia interna hasta la adaptación de sus nuevos defensas. El entrenador de las Águilas reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir en la zona baja, pero destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas.

Tras el triunfo conseguido en Aguascalientes, Almada señaló que el resultado era necesario para recuperar confianza, aunque dejó claro que el funcionamiento defensivo sigue siendo un punto pendiente para el cuerpo técnico. El estratega también habló sobre la situación de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, dos refuerzos que todavía esperan sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta azulcrema.

América recupera confianza, pero Almada pide mejorar en defensa

“Trascendente porque teníamos que ganar, reencontrarnos con la victoria jugando bien, regular o deficiente. Hicimos un buen partido en la parte ofensiva, seguimos cometiendo errores defensivos que tenemos la tarea de trabajar. Nos deja muy satisfechos el triunfo con un rival que nos complicó durante los 90 minutos”, explicó Almada después del encuentro.

El técnico uruguayo destacó que el equipo ha tenido la capacidad de responder en momentos adversos, una situación que considera importante para la evolución del grupo. América llegó al compromiso con varias ausencias y aun así logró imponerse ante los Rayos. “Nos hemos sobrepuesto a algunos resultados adversos, imponemos más nuestros juegos en el segundo tiempo, nos ha pasado en muchos partidos. Estuvieron más sólidos los laterales, la línea de cuatro y por eso generamos más confianza y nos defendimos mejor con el balón”, agregó el entrenador.

Erick Sánchez recibe reconocimiento tras su actuación

Dentro del análisis individual, Almada resaltó el partido de Erick ‘Chiquito’ Sánchez, quien tuvo participación importante tanto en labores defensivas como en la generación ofensiva del equipo. “Chiquito Sánchez fue el mejor hoy en la cancha, tuvo un rendimiento no solo en zona defensiva, el aporte ofensivo que hizo. Cuando nos equivocamos en defensa involucra a todo el equipo. Nos ocupa mejorar el sector defensivo, tuvimos muchas ausencias, era un partido complicado”, comentó.

Para el entrenador azulcrema, los errores defensivos no corresponden únicamente a los jugadores que ocupan esa zona del campo, ya que considera que todo el equipo debe participar en la recuperación y protección del arco.

Almada explica la espera de Santiago Bueno y Ramos Mingo

Uno de los temas principales después del partido fue la ausencia de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, dos centrales que llegaron para reforzar la defensa del América y que todavía no han debutado. Ambos han atravesado un proceso de adaptación desde su llegada al futbol mexicano.

Almada explicó que la decisión no responde a falta de confianza en los futbolistas, sino a la competencia interna y al momento de cada integrante del plantel. “La verdad son jugadores que en cualquier momento pueden ser titulares; Zendejas se viene recuperando de una lesión, tuvo más continuidad, Carlitos Álvarez y Miguel Borja precisaban minutos, Edwin (Cerrillo) precisaba minutos. Como les digo a ellos: las oportunidades se van a presentar, las camisetas no tienen nombre, tienen rendimiento”, señaló.

El estratega dejó claro que ambos defensores forman parte de sus planes y que deberán aprovechar la oportunidad cuando aparezca, al igual que el resto de los jugadores del plantel.

Henry Martín recupera protagonismo con Almada

Otro de los nombres que recibió respaldo por parte del entrenador fue Henry Martín, quien ha recuperado continuidad y confianza bajo la dirección técnica de Almada. El delantero mexicano ha sido una pieza importante dentro del funcionamiento ofensivo del equipo y el técnico azulcrema quiso aclarar que no ha tenido problemas físicos desde su llegada al banquillo. “Henry no se ha lesionado desde que estamos nosotros, lo quiero aclarar. Sé que el año pasado vivió algunas lesiones, pero ha tenido continuidad en los entrenamientos y en los partidos”.

“Estaba teniendo un rendimiento de los más altos no sólo en la parte ofensiva, sino en la presión, en la recuperación, en dar una mano muchas veces en la parte media. Estamos muy conformes con él, así que eso es importante”, afirmó. Con este respaldo, Almada dejó claro que la competencia en el ataque también será constante, pero que el rendimiento será el factor principal para definir las alineaciones del América durante el torneo.

El triunfo ante Necaxa permitió a las Águilas recuperar puntos y confianza, aunque Almada mantiene como prioridad encontrar equilibrio entre un ataque que responde y una defensa que todavía busca mayor solidez. La competencia por un lugar en el once titular continuará con la incorporación progresiva de sus refuerzos defensivos.