Henry Martín revive su mejor versión: primer hat-trick en más de tres años y vuelve a brillar con América

El delantero mexicano apareció con tres goles en Aguascalientes, llegó a seis tantos en el Apertura 2026 y recordó a su ‘prime’ como azulcrema

La ‘Bomba’ vuelve a explotar con las Águilas | Imago7

Henry Martín volvió a tener una noche protagonista con el América. El delantero mexicano fue la figura de la remontada azulcrema ante Necaxa en el Estadio Victoria, donde marcó un hat-trick en el triunfo por 4-2 durante la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX y recuperó sensaciones después de varios torneos en los que los problemas físicos limitaron su continuidad.

El capitán de las Águilas respondió en los momentos más importantes del encuentro. Marcó el empate parcial con un remate de palomita, convirtió dos penales y cerró una actuación de tres goles que recordó a sus mejores noches con el conjunto azulcrema. Con sus tres anotaciones ante los Rayos, Martín llegó a seis goles en el torneo, igualando la cifra de Julián Carranza y Estupiñán, aunque todavía cuatro tantos por debajo del líder goleador Salomón Rondón.

Henry Martín vuelve a una noche de tres goles después de más de tres años

El triplete ante Necaxa significó el regreso de Henry Martín a una marca que no conseguía desde el 29 de enero de 2023, cuando anotó tres goles en la goleada del América por 6-0 sobre Mazatlán FC en el Clausura 2023. En aquella ocasión, además de marcar el hat-trick, aportó una asistencia en el Estadio Azteca.

Martín acumuló su cuarto hat-trick como futbolista profesional, todos con la camiseta del América dentro de la Liga MX. El primero llegó el 3 de febrero de 2018 contra Lobos BUAP, en un triunfo por 5-1; posteriormente repitió la hazaña frente a Veracruz el 8 de noviembre de 2019, en una victoria azulcrema por 5-0 como visitante.

Su tercer triplete ocurrió ante Mazatlán en 2023 y el cuarto llegó este 27 de septiembre de 2026 frente a Necaxa. La actuación en Aguascalientes también representó una respuesta individual para un atacante que había tenido dificultades para mantener regularidad debido a diferentes lesiones en las últimas temporadas.

Así fueron los tres goles de Henry Martín ante Necaxa

Henry Martín apareció en los momentos clave para comandar la remontada del América ante Necaxa. El delantero mexicano marcó sus tres goles en los minutos 39, 45+10 y 75 del encuentro disputado en el Estadio Victoria.

El primer tanto llegó apenas después de que Necaxa había tomado ventaja en el marcador. Tras un tiro de esquina, Emilio Lara ganó el primer remate dentro del área y Henry Martín aprovechó la pelota suelta para lanzarse de palomita y mandar el balón al fondo de la portería al minuto 39. El atacante azulcrema apareció entre los defensores de los Rayos para colocar el 1-1 y comenzar su noche goleadora.

⏱️ 38' | ¡GOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! 🦅



Una tremenda confusión de la defensa de Necaxa en un tiro de esquina, Henry Martin aprovecha en el área chica. 💪🏼 #LigaMXenFOX pic.twitter.com/6MJvWtPUO0 — FOX (@somos_FOX) September 28, 2026

El segundo gol de Martín llegó antes del descanso y desde los once pasos. Después de una mano de Necaxa dentro del área revisada por el VAR, América recibió un penalti en tiempo agregado. Henry tomó la responsabilidad del cobro al minuto 45+10 y definió con seguridad para vencer al guardameta Luis Jiménez, igualando nuevamente el marcador 2-2 antes del descanso.

¡PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOOOOOOOOL DE HENRY MARTIN! ¡HAT-TRICK! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥



Guillermo Pacheco marca una pena máxima sobre Carlos Álvarez y pone el 4-2 para las Águilas. 🦅💪🏼#LigaMXenFOX pic.twitter.com/RbMtl6dgRH — FOX (@somos_FOX) September 28, 2026

La tercera anotación completó el hat-trick y sentenció el partido en Aguascalientes. Al minuto 75, una falta dentro del área sobre Carlos Álvarez le dio otra oportunidad al América desde el manchón penal. Martín volvió a tomar la pelota, ejecutó con precisión y colocó el disparo lejos del alcance del arquero para firmar el 4-2 definitivo y su primer triplete desde enero de 2023.

¡PENAL PARA EL AMÉRICA! ¡GOOOOOOOOOOOL DE HENRY MARTIN! ¡HAT-TRICK! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥



Guillermo Pacheco marca una pena máxima sobre Carlos Álvarez y pone el 4-2 para las Águilas. 🦅💪🏼#LigaMXenFOX pic.twitter.com/RbMtl6dgRH — FOX (@somos_FOX) September 28, 2026

Las lesiones frenaron la continuidad de Henry Martín

Durante el periodo entre 2024 y 2026, Henry Martín atravesó una etapa complicada en el aspecto físico. El delantero acumuló distintos problemas musculares y molestias que redujeron su disponibilidad con el América y evitaron que pudiera mantener una secuencia constante de partidos.

A finales de 2024 sufrió un desgarre muscular en la recta final del Apertura, una situación que marcó el inicio de un periodo con interrupciones en su actividad. En 2025 apareció una tendinitis recurrente en el tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera varias semanas y posteriormente tuvo un esguince de rodilla en septiembre.

Para 2026, el atacante inició el año con un nuevo problema muscular y tuvo recaídas entre marzo y abril que limitaron su participación en momentos importantes. Sin embargo, el delantero mantuvo su trabajo de recuperación hasta volver a encontrar una versión más cercana a la que mostró en sus mejores etapas con las Águilas.

Ante Necaxa, Martín no solamente marcó tres goles, también mostró movilidad dentro del área, capacidad para aparecer en zonas de definición y seguridad desde el punto penal. Su actuación permitió que América remontara un partido en el que estuvo abajo en el marcador en dos ocasiones.

Con este resultado, América alcanzó 20 puntos en el Apertura 2026 y se mantiene en la pelea por el liderato mientras que Henry Martín volvió a colocarse como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

La noche en Aguascalientes representa un nuevo capítulo para el delantero mexicano, quien busca recuperar la regularidad que lo llevó a convertirse en uno de los goleadores más importantes en la historia reciente del club. Después de más de tres años sin un hat-trick, Henry Martín volvió a celebrar tres veces en un mismo partido y confirmó que continúa siendo una pieza determinante para el América.