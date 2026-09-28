Partidos de hoy 28 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes

El fútbol del 28 de septiembre ofrece UEFA Nations League, Concacaf Nations League, LaLiga 2, eliminatorias africanas y amistosos internacionales

La Fecha FIFA continúa este lunes | Claro Sports

El fútbol no se detiene este lunes 28 de septiembre de 2026. La Fecha FIFA concentra buena parte de la actividad con partidos de selecciones en Europa, Concacaf, África y Asia, mientras que LaLiga Hypermotion mantiene actividad de clubes en España. En total, las competencias incluidas en esta agenda ofrecen 22 encuentros a lo largo del día.

La jornada comenzará desde la madrugada en México con dos amistosos internacionales. Japón recibirá a Venezuela a las 04:25 horas, mientras que Corea del Sur se enfrentará a Uruguay a partir de las 05:00. Ambos compromisos forman parte de la preparación de las selecciones después del Mundial de 2026.

Más adelante llegará uno de los bloques principales del día con la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026-27. Georgia, Ucrania, Armenia, Montenegro, Letonia y Chipre abrirán la actividad europea a las 10:00 horas, antes de que cinco encuentros comiencen de manera simultánea a las 12:45. UEFA confirmó ocho partidos para este lunes dentro de las Ligas A, B y C.

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Entre los encuentros europeos aparecen Bélgica vs Francia y Turquía vs Italia, ambos correspondientes al Grupo A1. También tendrán actividad Suecia y Polonia, Rumania y Bosnia y Herzegovina, además de Irlanda del Norte y Hungría. La programación de la UEFA Nations League estará disponible en México a través de Sky Sports, de acuerdo con la guía de transmisiones para el país.

África también tendrá partidos oficiales con el comienzo de la segunda fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027. República Centroafricana enfrentará a Burkina Faso, Guinea Ecuatorial jugará ante Sierra Leona y Zimbabue recibirá a República Democrática del Congo, todos a las 10:00 horas del centro de México. Botsuana vs Túnez cerrará la actividad africana a las 13:00 horas.

La actividad de clubes tendrá presencia desde España. Leganés y Castellón se enfrentarán a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Butarque, en el último encuentro de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion. El calendario oficial español fija el partido a las 20:30 horas locales, mientras que la programación para México lo coloca a las 12:30.

Por la tarde comenzará una extensa cartelera de la Concacaf Nations League 2026-27, con siete encuentros entre las Ligas A y B. Jamaica vs Honduras y Guatemala vs El Salvador aparecen entre los compromisos del Grupo B de la Liga A, mientras que Surinam se medirá con Martinica. La competencia también tendrá partidos de Guadalupe, Barbados, Cuba, Bonaire, Santa Lucía, Bermudas, San Cristóbal y Nieves y Granada.

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La actividad comenzará desde las 04:25 y se extenderá hasta las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que habrá opciones durante prácticamente todo el lunes. Quédate para consultar la agenda completa de partidos de hoy 28 de septiembre, con horarios y las señales confirmadas para seguir cada encuentro en vivo.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 28 de septiembre

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Amistosos internacionales

Japón vs Venezuela | 04:25 horas

Corea del Sur vs Uruguay | 05:00 horas

UEFA Nations League

Georgia vs Ucrania | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Armenia vs Montenegro | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Letonia vs Chipre | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Bélgica vs Francia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Suecia vs Polonia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Rumania vs Bosnia y Herzegovina | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Irlanda del Norte vs Hungría | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Turquía vs Italia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027

República Centroafricana vs Burkina Faso | 10:00 horas | FIFA+

Guinea Ecuatorial vs Sierra Leona | 10:00 horas | FIFA+

Zimbabue vs República Democrática del Congo | 10:00 horas | FIFA+

Botsuana vs Túnez | 13:00 horas | FIFA+

La CAF confirmó que estos cuatro compromisos abren la segunda fecha de la clasificación a la AFCON 2027. beIN SPORTS cuenta con cobertura de las eliminatorias en algunos territorios, aunque al momento de esta publicación no aparece confirmada una señal específica para México para estos cuatro encuentros.

LaLiga Hypermotion

Leganés vs Castellón | 12:30 horas | Sky Sports

El encuentro en Butarque será el último partido de la jornada 7 de la Segunda División de España. LaLiga tiene programado el inicio a las 20:30 horas de España, equivalente a las 12:30 del centro de México.

Concacaf Nations League

Guadalupe vs Barbados | 13:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Cuba vs Bonaire | 15:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Surinam vs Martinica | 16:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Jamaica vs Honduras | 18:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Santa Lucía vs Bermudas | 18:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

San Cristóbal y Nieves vs Granada | 18:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Guatemala vs El Salvador | 20:00 horas | Concacaf App / Concacaf YouTube

Concacaf señala en su programación oficial que los encuentros de esta ventana pueden seguirse mediante Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube, sujeto a restricciones territoriales. La ventana de septiembre y octubre contempla 74 partidos distribuidos entre las tres ligas de la Nations League y también forma parte del proceso clasificatorio rumbo a la Copa Oro 2027.

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