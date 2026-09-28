Jornada 11 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos y dónde ver los partidos del Apertura 2026

La undécima fecha del certamen iniciará al final de la primera semana del mes de octubre

América iguala en puntos al líder Toluca con un partido menos | Imago7

Se terminó la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y toca darle paso a la fecha 11. Sin embargo, la actividad tendrá que esperar por culpa de la Fecha FIFA de este mes, ya que hasta que no termine la participación de la Selección Mexicana no se reanudará el fútbol mexicano.

El Tricolor disputará cuatro compromisos de carácter amistoso. Inició el sábado 26 de septiembre ante Colombia y finalizará el próximo martes 6 de octubre cuando enfrente a Chile en Estados Unidos.

Es por ello que la jornada 11 del certamen está programada para llevarse a cabo del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con los nueve compromisos de la fecha. Varios partidos serán atractivos por la calidad de los planteles y por las rivalidades históricas que existen en diversos encuentros.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 11 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

La actividad arrancará el viernes 9 de octubre con dos partidos que prometen ser intensos. El telón se abrirá con el duelo entre Puebla y León, dos clubes que necesitan sumar puntos para seguir escalando posiciones.

Más tarde, la emoción aumentará con el encuentro entre Tigres y Toluca, dos instituciones que cuentan con planteles importantes. Sin embargo, los felinos no atraviesan su mejor momento, contrario a los Diablos Rojos, quienes llegan como líderes de la competencia.

Por si esto fuera poco, al día siguiente se disputará el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. Más tarde, América y Monterrey elevarán la tensión en el Estadio Azteca. Para cerrar la jornada, Pumas recibirá a Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

Viernes 9 de octubre

Puebla vs León | 19:00 horas | TV Azteca, ESPN y Disney+.

Tigres vs Toluca | 21:00 horas | Fox, Fox ONE y TV Azteca.

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas | Fox ONE.

Querétaro vs Atlante | 17:07 horas | Fox ONE.

Atlas vs Chivas | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium.

América vs Monterrey | 21:00 horas | TUDN y ViX Premium.

Domingo 11 de octubre

Atlético de San Luis vs Santos | 17:00 horas | ESPN y Disney+.

Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas | FOX One.

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas | TUDN y ViX Premium.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 11 de la Liga MX

Uno de los duelos que más llaman la atención es el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, quienes pondrán en juego más que tres puntos, pues el orgullo jalisciense estará presente. El choque entre Rojinegros y Rojiblancos apunta a ser parejo, aunque el Rebaño parte como favorito por su posición en la tabla.

Sin embargo, los Zorros no han tenido buenos resultados como locales, ya que solo suman una victoria en casa; mientras que Guadalajara no conoce la derrota como visitante.

Por su parte, América aparece como favorito para quedarse con la victoria ante Monterrey, ya que a La Pandilla suele costarle jugar en la capital mexicana. Algo que quedó demostrado este fin de semana, cuando los Rayados cayeron ante Atlante.

El cierre de la fecha entre Pumas y Cruz Azul llama la atención por tratarse de dos de los cuatro clubes considerados grandes del fútbol mexicano. Además, será una reedición de la final del pasado Clausura 2026, donde La Máquina se coronó en casa de los universitarios.

Los Cementeros llegan con cierto favoritismo por mostrar un mejor nivel colectivo que los auriazules, quienes atraviesan un momento complicado bajo la dirección técnica de Esteban Solari.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 11 del Apertura 2026

Toluca es el líder de la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX con 20 puntos y 23 goles a favor. Las Águilas del América se encuentran un peldaño abajo con la misma cantidad de unidades, pero con una diferencia de goles menor que la de los mexiquenses.

Cabe recordar que el conjunto azulcrema tiene un partido pendiente de la jornada 7, debido a que disputó el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup.