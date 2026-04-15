San Luis vs Pumas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 15 de Liga MX 2026

El equipo potosino necesita ganar para soñar con la Liguilla, mientras que los universitarios buscan el segundo lugar de la tabla

San Luis recibe a Pumas en la jornada 15 del Clausura 2026. | Claro Sports

Este viernes arranca la jornada 15 del Clausura 2026 y lo hace con un partido muy interesante, entre el Atlético de San Luis y los Pumas, en punto de las 19:00 horas, en la cancha del Libertad Financiera.

El equipo potosino aún sueña con meterse a la Liguilla, por lo que necesita ganar este partido para sumar tres puntos que lo ayuden a mejorar su posición en la tabla, al encontrarse en el lugar 14 con 15 puntos. Una victoria, les daría la posibilidad de pelear por el boleto en el cierre del campeonato. De ahí, la importancia de aprovechar la condición de local en esta oportunidad.

La mala noticia para los potosinos es que enfrente tendrán a unos Pumas que buscan el segundo lugar general, al llegar a este encuentro en el cuarto lugar con 27 unidades, solo una por debajo de Cruz Azul y Pachuca, y a cuatro del líder Chivas.

Visitamos tierras potosinas, por lo que hay que poner la #GarraYEntrega para traer los 3 puntos a casa.@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @AtletideSanLuis

🏟️ | Libertad Financiera

🕰️ | 19:00

📅 | Viernes 17 de abril

📺 | ESPN y Disney+… pic.twitter.com/VXx7PCEd6J — PUMAS (@PumasMX) April 15, 2026

¿Quién transmite en vivo el San Luis vs Pumas y dónde ver el partido de este 17 de abril 2026?

Muy importante para las aspiraciones de ambos equipos, resultará lo que pase en este encuentro de la jornada 15 del Clausura 2026. El Atlético de San Luis tiene una de sus últimas llamadas para intentar colarse a la Liguilla y los Pumas desean seguir escalando posiciones en la clasificación general para ubicarse lo mejor posible.

El partido escuchará su silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas del centro de México y lo podrás seguir a través de la señal de ESPN, Disney+ y Vix, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto.

¡Seguimos preparándonos para enfrentar a @PumasMX este viernes en casa! 👊🏼#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/ROOnYEO2i7 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) April 15, 2026

Alineaciones probables del San Luis vs Pumas para la jornada 15 del Clausura 2026

Tanto Raúl Chabrand como Efraín Juárez echarán mano de lo mejor que tengan disponible para este partido, por lo que no se guardarán nada en busca de quedarse con los tres puntos que estarán en juego.

Atlético de San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Aldo Cruz, Oscar Macías, Juanpe, Eduardo Águila, Jesús Medina, Roberto Meraz, Leonardo Flores, Sébastien Salles-Lamonge y João Pedro

Pumas: Keylor Navas, Alan Medina, Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carillo, Pedro Vite, Robert Morales y Juninho.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del San Luis vs Pumas

En los últimos cinco enfrentamientos entre San Luis y Pumas, el equilibrio ha sido bastante parejo, aunque con ligera ventaja para el equipo universitario. En el Apertura 2025, San Luis se impuso por la mínima diferencia con un 1‑0 en su visita a CU, mientras que en el Clausura 2025, Pumas logró una victoria 3‑2 como visitante después de un emocionante partido. Ya en el Apertura 2024, los felinos aprovecharon su casa y golearon 3‑0 a San Luis, mostrando su mejor versión ofensiva dentro de la serie reciente.

Sin embargo, San Luis respondió con autoridad en el Clausura 2024, venciendo 3‑1 a Pumas como local y equilibrando así la balanza histórica reciente. El Apertura 2023, también terminó con victoria de los universitarios por 3‑2. Sumando resultados, Pumas ha tenido una ligera ventaja en estos cinco encuentros, con tres victorias frente a dos de San Luis, aunque todos los duelos han sido competitivos y con marcadores ajustados.

Pumas 0-1 San Luis | Apertura 2025

San Luis 2-3 Pumas | Clausura 2025

Pumas 3-0 San Luis | Apertura 2024

San Luis 3-1 Pumas | Clausura 2024

Pumas 3-2 San Luis | Apertura 2023

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