Bennevendo y el cierre de torneo para los Pumas: “Parece accesible para terminar en los primeros cuatro”

El defensor del cuadro universitario habló durante la presentación de los nuevos uniformes de los Diablos Rojos del México

En la presentación de los nuevos uniformes de los Diablos Rojos del México, Pablo Bennevendo aprovechó la oportunidad para hablar sobre el buen momento que vive Pumas, destacando el papel fundamental de su director técnico, Efraín Juárez. Aunque Bennevendo confesó que su afición por el béisbol comenzó recientemente, dejó claro que sigue de cerca a los Pumas y cómo el equipo ha recuperado su identidad bajo la dirección de Juárez.

“Mi fanatismo empezó no hace mucho, la verdad. Eh, poco a poco le he ido agarrando gusto al béisbol”, dijo Bennevendo, antes de hablar con entusiasmo sobre el momento actual de Pumas. “El equipo está muy motivado para este último cierre. Eh, al final nosotros estamos con los objetivos muy claros que es terminar lo más alto en la tabla y esa es la idea, ¿no?”, afirmó, mostrando la determinación del equipo para cerrar con fuerza.

Sobre la identidad de Pumas, Bennevendo expresó con claridad que la esencia del club ha sido recuperada. “Sí, me parece que sí lo hemos podido ver durante todo este torneo. Eh, a mi parecer la esencia de Pumas eh la recuperamos de cierta manera y la hemos demostrado en el partido”, destacó, resaltando el trabajo y la actitud del equipo en el campo, algo que ha sido clave para recuperar ese espíritu competitivo.

Con respecto a la ausencia de jugadores por la Copa del Mundo, Bennevendo opinó que, si bien algunos equipos podrían verse afectados por las ausencias, Pumas tiene la capacidad de adaptarse. “Sí, depende cómo lo veas. Para mí eh todos los equipos trabajan todos los días con todos sus jugadores, entonces que falte uno u otro creo que no debería de afectar”, comentó, dejando claro que el equipo está preparado para cualquier desafío.

El futbolista también subrayó la importancia de tomar cada partido con seriedad y determinación, especialmente en esta recta final del torneo. “El cierre de Pumas está interesante, parece accesible para terminar en los primeros cuatro al menos. Pero todos los partidos son importantes. Nosotros tomamos cada partido con la mayor seriedad que se debe y no va a ser la excepción este cierre”, agregó, demostrando la mentalidad enfocada en los objetivos.

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