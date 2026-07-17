Messi y una década marcada por la resiliencia para ser considerado mejor que Maradona con Argentina

El astro argentino busca la segunda Copa del Mundo en su carrera, 10 años después de haber tirado la toalla con la Albiceleste

Alberto Lati considera que Messi ya habría superado a Maradona | Reuters

Alberto Lati dedicó su editorial de este jueves 16 de julio en La Delantera a repasar los últimos diez años de Lionel Messi con la selección argentina. El periodista recordó que el capitán pasó de anunciar su retiro temporal tras perder tres finales consecutivas a estar ante la posibilidad de conquistar su segunda Copa del Mundo.

Nuestro especialista recordó las derrotas sufridas por Argentina entre 2014 y 2016: la final del Mundial de Brasil frente a Alemania y las definiciones de Copa América ante Chile, ambas resueltas en tanda de penales. Después del revés en la Copa América Centenario, el astro argentino consideró que su ciclo con la Albiceleste había terminado, en medio de cuestionamientos constantes de la afición sobre su rendimiento con el equipo nacional.

Messi y las comparaciones con Diego Maradona

Lati explicó que parte de las críticas surgieron porque en Argentina se esperaba que Messi ejerciera un liderazgo similar al de Diego Armando Maradona. “Leo imponía cierto tipo de liderazgo desde el ejemplo y nunca desde la palabra”, señaló el periodista, quien contrastó la personalidad reservada del rosarino con el carácter público y expresivo de Maradona.

También abordó las diferencias sociales y deportivas entre ambos futbolistas. Mientras El Pelusa se formó en un entorno de carencias y desarrolló toda su carrera inicial en Argentina, Messi emigró desde joven a Barcelona y nunca jugó profesionalmente en su país, una circunstancia que durante años dificultó su identificación con una parte de la afición.

Lati recordó que el panorama tampoco cambió de inmediato después de su regreso a la selección. Argentina quedó eliminada en los octavos de final de Rusia 2018, después de atravesar un ciclo con varios entrenadores y sin una estructura estable. Sin embargo, el periodista consideró que la historia comenzó a modificarse durante los años de la pandemia, cuando Messi enfrentaba problemas institucionales en el Barcelona y encontraba un escenario diferente con la Albiceleste.

El cambio de ciclo de Messi con Argentina

La Copa América de 2021 marcó el inicio de una nueva etapa. Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná y conquistó su primer título mayor desde 1993. Después llegaron la Finalissima frente a Italia, la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Copa América 2024 y una nueva clasificación al partido por el campeonato mundial.

“Messi lo ha conseguido, el ciclo perfecto”, afirmó Lati al referirse al recorrido del delantero durante la última década. Para el periodista, su disciplina, cuidado físico y perseverancia le permitieron alcanzar una longevidad competitiva que modificó el debate sobre su posición dentro de la historia del fútbol argentino.

El comunicador sostuvo que Messi ya cuenta con argumentos para ser colocado por encima de Maradona y señaló que un nuevo título mundial abriría incluso la discusión frente a Pelé. “Si el domingo fuera campeón del mundo, los que asegurábamos que no podía llegar a niveles de Pelé podremos ver argumentos para que nos digan: ‘Está por encima de Pelé’”, expresó.

Lati cerró su editorial con una referencia a Martín Fierro: “Nada enseña tanto como el sufrir y llorar”. A diez años de aquella derrota en Nueva Jersey y del anuncio de su retiro, Messi volverá al mismo escenario con la posibilidad de levantar otra Copa del Mundo, un recorrido que el periodista resumió con una palabra: resiliencia.

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