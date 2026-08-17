América apuesta por otra joya brasileña

Gustavo Goes llegará para reforzar su cantera; se incorporará procedente del Sfera-SP y está contemplado inicialmente para la sub 21

Gustavo Goes, brasileño de 18 años, llega procedente del Sfera-SP | @gustavogoes08

América continúa buscando talento joven en Sudamérica y ahora incorporará al delantero brasileño Gustavo Goes, de 18 años, procedente del Sfera-SP. El atacante llegará inicialmente para integrarse a la sub 21 azulcrema, con la expectativa de continuar su desarrollo dentro de la estructura del club. De acuerdo con información del periodista José Gustavo Félix, la operación se cerró a préstamo con opción a compra. Goes viene de ser campeón y líder de goleo del Brasileirao sub 20 en 2025 con 20 anotaciones, mientras que en 2026 suma cinco goles en 11 partidos con la categoría juvenil de su equipo.

La llegada de Goes mantiene una línea de captación que América ya había utilizado con Ícaro da Conceição, quien también arribó desde Sfera-SP y actualmente forma parte del primer equipo bajo el mando de Guillermo Almada. El mediocampista de 19 años suma 151 minutos en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2026 después de pasar una temporada con la sub 21. En contraste, otros futbolistas brasileños como Vinicius Lima y Rodrigo Dourado dejaron el club durante este mercado, mientras Thiago Almada salió a préstamo a Peñarol. Lee la nota completa.

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