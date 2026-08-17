Independiente Santa Fe vs River Plate, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

El cuadro argentino sumó a Thiago Almada, es un completo enigma si el delantero de la Selección Argentina jugará este partido de ida en Bogotá.

Horario y dónde ver Santa Fe vs River Plate/ Claro Sports.

Después de derrotar al Boyacá Chicó, y lograr su primera victoria en Liga BetPlay, Independiente Santa Fe recibe este miércoles a River Plate en Bogotá, el cuadro argentino también logró su primer triunfo de la temporada, este domingo contra Tigre. Partidazo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Horario y dónde ver el Independiente Santa Fe vs River Plate de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Después de haberse postergado el encuentro entre ‘Cardenales’ y el ‘Millonario’, por cuestiones extradeportivas, este miércoles 19 de agosto se verán las caras por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El partido está pactado para jugarse a partir de las 07:30 de la noche (hora colombiana) – 21:30 hs de Argentina. Este primer sorbo de la ‘Otra mitad de la Gloria’ se podrá ver a través de ESPN y Disney+, de igual manera en Claro Sports les llevaremos todas las emociones con un completo minuto a minuto.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Independiente Santa Fe vs River Plate

Así formaría Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Ómar Frasica y Hugo Rodallega.

Así formaría River Plate: Santiago Beltrán; Gonzálo Montierl, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

Pronóstico Copa Sudamericana 2026: ¿Quién es el favorito del Independiente Santa Fe vs River Plate según la IA?

Consultamos a ChatGPT y esto indica: “Santa Fe tiene una gran oportunidad de ganar la ida, principalmente por la altura, El Campín y el respaldo de su público”, “Mi marcador probable: Independiente Santa Fe 1-1 River Plate“ y “Santa Fe llega en buen momento. Eliminó a Caracas con un contundente 5-0 global y ganó sus dos partidos más recientes antes de la pausa”.

En cuanto a las casas de apuestas, para el partido de ida, la situación está de la siguiente manera: La victoria de Independiente Santa Fe está pagando: 3.45, em epate en El Campín: 3.20 y el triunfo de River Plate: 2.30. Claramente el cuadro argentino es favorito para el próximo miércoles en Bogotá.

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