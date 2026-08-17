Casa Pia vs Benfica en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 2

Disfruta online el Casa Pia vs Benfica por Claro Sports, uno de los partidos más interesantes de la jornada 2 de la Primeira Liga de Portugal

Horario y dónde ver Casa Pia vs Benfica B hoy 17 de agosto en la jornada 2 de la Liga de Portugal

Casa Pia y Benfica se enfrentan este lunes 17 de agosto de 2026 en el Estadio Municipal de Rio Maior, en un partido de la Primeira Liga que comenzará a las 13:15 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica. El conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión ante un Benfica que parte como favorito por su dominio en el historial reciente.

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Últimos resultados del Casa Pia vs Benfica en la Liga de Portugal

Benfica domina el historial reciente ante Casa Pia, con cinco victorias, tres empates y una derrota en nueve enfrentamientos desde 2021, además de una diferencia de 15 goles a favor por ocho en contra. Sin embargo, el conjunto lisboeta no ha logrado imponerse en los tres duelos más recientes de la Primeira Liga: perdió 3-1 en enero de 2025 y después registró dos empates, 2-2 en noviembre de ese mismo año y 1-1 en abril de 2026. Casa Pia, por su parte, llega con un antecedente favorable en sus últimos cruces, aunque Benfica mantiene una clara ventaja en el balance global.

Últimos resultados:

06/04/2026: Casa Pia 1-1 Benfica

09/11/2025: Benfica 2-2 Casa Pia

17/03/2024: Casa Pia 0-1 Benfica

28/10/2023: Benfica 1-1 Casa Pia

04/02/2023: Benfica 3-0 Casa Pia

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