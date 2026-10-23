Charles Leclerc lidera la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos; Checo Pérez cede su asiento a Colton Herta

El piloto de Ferrari marcó el mejor tiempo en Austin, por delante de Max Verstappen y Lando Norris. Sergio Pérez no participó en la sesión

Leclerc conquistó COTA en 2024 | Angela Weiss/AFP

Charles Leclerc comenzó con el pie derecho el Gran Premio de Estados Unidos al registrar el mejor tiempo de la FP1 en el Circuito de las Américas. El piloto de Ferrari detuvo el cronómetro en 1:36.052 para superar a Max Verstappen y Lando Norris en una sesión marcada por la igualdad entre los equipos punteros. Checo Pérez no participó en la jornada y cedió su monoplaza al estadounidense Colton Herta, quien terminó en la penúltima posición de la clasificación.

El monegasco aprovechó las condiciones de la pista y el rendimiento del neumático blando para establecer la referencia de la jornada. Sin embargo, Verstappen, ganador en 2025, estuvo cerca de arrebatarle el liderato, con una vuelta fue eliminada por exceder los límites de pista. El neerlandés terminó segundo, apenas 84 milésimas por detrás de Leclerc, mientras que Norris completó los tres primeros lugares a 245 milésimas del Ferrari.

Off the blocks 😮‍💨



It's Charles Leclerc at the top of the timesheets after the opening laps in FP1, on a 1:36.761 on the medium tyres 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/pIt6oapNNr — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Mercedes también mostró competitividad, aunque sus dos pilotos quedaron fuera de los tres primeros puestos. George Russell finalizó cuarto, a 0.326 segundos del líder, después de reportar problemas de subviraje y solicitar una revisión del alerón delantero durante los primeros minutos. Por su parte, Kimi Antonelli terminó quinto, a 0.481 segundos, en un fin de semana en el que tiene la posibilidad matemática de conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1.

El italiano llegó a Austin con una ventaja de 102 puntos sobre Russell en la clasificación de pilotos. Para coronarse este fin de semana necesita ganar el Gran Premio, que su compañero termine noveno o peor y que Lewis Hamilton no supere la quinta posición. Aunque el escenario depende de varios resultados, podría convertirse en campeón antes de la siguiente fecha, que se disputará en México.

La sesión también permitió evaluar las actualizaciones técnicas que varios equipos introdujeron para la recta final del campeonato. Mercedes trabajó con un paquete de mejoras que había generado dudas en las carreras anteriores, mientras que Audi utilizó configuraciones diferentes en sus monoplazas para comparar su rendimiento. Gabriel Bortoleto destacó con el octavo mejor registro, por delante de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, quienes completaron los diez primeros lugares.

En Ferrari, Lewis Hamilton terminó sexto, a poco más de medio segundo de su compañero, después de haber encabezado la clasificación durante los primeros minutos. Oscar Piastri fue séptimo para McLaren, en una vuelta en la que perdió tiempo por una corrección del monoplaza. Conforme avanzó la práctica, los equipos dejaron de buscar vueltas rápidas y comenzaron a concentrarse en las simulaciones de carrera, con Leclerc trabajando sobre neumáticos medios y Verstappen y Antonelli utilizando los blandos en tandas prolongadas.

En Cadillac, Checo entregó su asiento a Colton Herta para darle la oportunidad de acumular kilómetros en un fin de semana de Fórmula 1. El estadounidense concluyó en el lugar 21, a 3.927 segundos del mejor tiempo, únicamente por delante de Alexander Albon, quien no consiguió establecer un registro válido. Valtteri Bottas ocupó la vigésima posición, mientras que Pérez volverá al volante para la segunda práctica libre.

Spotting just some of this weekend's livery tweaks under the Texan sunshine! 😎🎨#F1 #USGP pic.twitter.com/niaEqwVnnA — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

La primera sesión también dejó complicaciones para Williams, cuyos pilotos fueron los únicos que no utilizaron neumáticos blandos, y para Franco Colapinto, quien terminó en el puesto 17 después de reportar problemas en su Alpine. Con una diferencia inferior a medio segundo entre los cinco primeros clasificados, la actividad continuará este viernes con la FP2, en la que los equipos buscarán ajustar sus configuraciones antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Resultados de la práctica libre 1 del GP de Estados Unidos 2026