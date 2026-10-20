¡La reclasificación en Colombia arde! Así se definirán los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana para 2027

El escalafón con la sumatoria del año tiene un panorama que promete mucha emoción para el tramo definitivo.

Diseño con Yeison Guzmán, James Rodríguez y Mackalister Silva. – Vizzor.

El momento que atraviesa la Liga BetPlay Dimayor 2026-II todavía no es el más emocionante y recién se está dando un panorama para definir a lo cuadrangulares semifinales. Sin embargo, por ser el campeonato del segundo semestre, hay varios condimentos que le brindan una importancia altísima para los objetivos de todo el año y la definición de metas para el 2027 que tienen que ver con algo que no se mira a diario: la reclasificación.

Esta tabla va a ser la que defina la mayoría de cupos a certámenes internacionales del siguiente año. Este artículo brindará las generalidades propuestas en los reglamentos para definir esa distribución y mostrará el panorama actual para los clubes que están buscando un tiquete hacia la participación continental. Es importante ir paso a paso para no perderse entre los números y las excepciones. Tampoco hay que perder de vista que hay un montón de encuentros aplazados.

¿Qué es y cómo está la tabla de reclasificación?

Lo primero a revisar es de qué se trata la tabla de reclasificación. El concepto es bien sencillo: es la sumatoria de todos los puntos sumados a lo largo del año por los equipos de primera división, contando todas las fases disputadas en el campeonato liguero. Énfasis en esto último, pues solamente se cuenta lo concerniente a la liga, no a otras competiciones internas del país.

Está claro que el propósito de este escalafón es premiar a los equipos más regulares y que, se presume, son los que mejores condiciones tienen para representar al fútbol colombiano a nivel continental con sus participaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Más adelante se explicarán los motivos, pero, por ahora, entender y recalcar algo que muchas personas pasan por alto: Junior no cuenta para los efectos de la reclasificación de este año. A continuación, el panorama actual para los primeros 11 cuadros.

* Actualizada al 19 de octubre del 2026.

Posición Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 81 37 +42 2 América de Cali 62 35 +22 3 Santa Fe 57 36 +17 4 Deportes Tolima 57 38 +10 5 Junior (no tiene efectos) 56 39 +6 6 Deportivo Cali 53 33 +15 7 Once Caldas 53 35 +10 8 Millonarios 51 34 +18 9 Independiente Medellín 49 33 +4 10 Atlético Bucaramanga 48 32 +16 11 Águilas Doradas 45 33 -5

Distribución de cupos y orden de importancia

Ya habiendo entendido el concepto general y vista la reclasificación en la actualidad, se puede entrar en las particularidades. Bien se decía que esta sumatoria de puntos premia el mérito hecho a lo largo del año en los campeonatos ligueros de Colombia, pero no significa que vaya a asignar todos los cupos a los certámenes internacionales. De la cuenta de esta tabla hay que sacar a los tres campeones del 2026: el del primer semestre, el del segundo y el ganador de la Copa Colombia.

Los cupos totales que tiene Colombia para los torneos internacionales bajo los formatos actuales son ocho, yendo por mitad entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En resumidas cuentas, la reclasificación termina otorgando cinco cupos con unos criterios bien definidos y que, según los equipos que hayan sido campeones, terminan favoreciendo o afectando las posibilidades de otros. Esto quedará mejor explicado más adelante.

Si hay un aspecto clave para que el tema quede bien entendido, es que no solamente se trata de conseguir algún cupo a torneos de Conmebol. Las asignaciones se pueden distinguir entre tres órdenes de importancia y esto es trascendental para siempre tener en cuenta que un equipo que pertenezca a varias de las categorías siempre va a conservar la mejor entre ellas. El orden de relevancia y la cantidad de cupos disponibles son los siguientes:

Cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores: 2 equipos. Cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores: 2 equipos. Cupo a la fase preliminar de la Copa Sudamericana: 4 equipos.

Cupos a Copa Libertadores

La clasificación al certamen de mayor importancia en Sudamérica reserva los dos cupos de la fase de grupos para los campeones de las dos ligas jugadas durante el año. Como el ganador del primer semestre fue Junior y ya accedió a la categoría más importante, es un hecho que no cuenta para los efectos de la sumatoria del año, dejando así saldada la explicación del hecho que se había anticipado antes.

Los otros dos cupos, que son para la fase previa 2, sí se asignan por la tabla de reclasificación. La situación actual deja muy probable que, en caso de no ser campeón del segundo semestre, Atlético Nacional ya tiene muy adelantado su acceso a esta instancia por la vía mencionada. No obstante, todavía no se puede dar como un hecho por las jornadas que restan de la primera fase, de los cuadrangulares y la final.

Junior (campeón del primer semestre): fase de grupos.

Campeón del segundo semestre: fase de grupos.

Primero de la reclasificación: fase previa 2.

Segundo de la reclasificación: fase previa 2.

Cupos a Copa Sudamericana

Pasando a los cupos del segundo certamen en importancia, hay que empezar por decir que no hay distinción de fases y todos los participantes van a la fase preliminar. El primero de los lugares asignados es para el equipo que sea campeón de la Copa Colombia. En caso de que el ganador sea un equipo que vaya a estar en segunda división para 2027, la posición será asignada por reclasificación.

Los otros tres lugares son para los conjuntos en posiciones meritorias de la sumatoria del año, siempre teniendo en cuenta que no tengan ya un cupo de mayor importancia a torneos internacionales. Algo trascendental es que esta fase preliminar de la Copa Sudamericana enfrenta a los equipos contra un rival del mismo país en un duelo definido por sorteo y tiene una gran novedad para 2027: la serie ya no será a partido único en la sede de alguno de los contrincantes, sino que la búsqueda de entrada a la fase de grupos será con duelos de ida y vuelta.

Campeón de la Copa Colombia 2026: fase preliminar.

Tercero de la reclasificación: fase preliminar.

Cuarto de la reclasificación: fase preliminar.

Quinto de la reclasificación: fase preliminar.

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