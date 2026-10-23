Paola Manrique calienta el Clásico Regio: “Queremos demostrar quién manda en Monterrey”

La portera de Rayadas habló en exclusiva con Juegan Ellas sobre la rivalidad con Tigres, la pelea por el liderato del Grupo A y sus objetivos para la Liguilla

El Clásico Regio Femenil tendrá mucho más que tres puntos en disputa. Rayadas y Tigres llegan a la jornada 12 del Apertura 2026 con el liderato del Grupo A en juego, una situación que aumenta la importancia de una rivalidad que ha marcado al fútbol femenil mexicano. En Monterrey saben lo que representa este enfrentamiento y Paola Manrique, portera del conjunto albiazul, tiene claro lo que quiere demostrar su equipo.

En entrevista exclusiva para Juegan Ellas, programa de AS Claro por W Radio, la guardameta habló sobre el significado del enfrentamiento ante las Amazonas, la competencia por el primer lugar y la mentalidad con la que Rayadas afronta el cierre de la fase regular. Para Manrique, este encuentro representa una oportunidad de reafirmar las aspiraciones del equipo y dejar claro quién tiene el control de la ciudad.

Rayadas llega como líder del Grupo A con 30 puntos, producto de 10 victorias y una sola derrota, sufrida ante León. El equipo viene de superar 1-0 a Cruz Azul y ya tiene asegurada su clasificación a la Liguilla. Sin embargo, Tigres aparece inmediatamente detrás con 28 unidades, por lo que una victoria de las felinas provocaría un cambio en la cima de la clasificación.

Paola Manrique quiere demostrar quién manda en Monterrey

La rivalidad entre Rayadas y Tigres se vive desde los días previos al encuentro, tanto dentro como fuera de la cancha. Manrique reconoció que el ambiente que rodea al Clásico Regio es uno de los aspectos que más ha disfrutado desde su llegada a Monterrey, especialmente por la participación de los aficionados.

“Siempre es un encuentro que se pone muy bueno, no solo por el rival, sino también la afición, lo que significa el ver el estadio lleno, el ver el estadio con toda la gente apoyando”, explicó la guardameta, quien también destacó que la expectativa comienza desde el inicio de la semana y se traslada al vestidor de ambos equipos.

Aunque reconoció que el objetivo deportivo es sumar una victoria, la portera dejó claro que existe una motivación adicional cuando enfrente están las Amazonas. “Queremos demostrar quién es el que manda en Monterrey”, aseguró Manrique, al referirse a lo que representa competir por el dominio de la ciudad frente al rival de toda la vida.

La futbolista también señaló que el momento de ambos conjuntos en la clasificación agrega otro elemento al enfrentamiento, especialmente porque las dos instituciones buscan llegar en las mejores condiciones a la Liguilla. “Tenemos mucho por lo que luchar, mucho por lo que pelear y por eso yo creo que va a ser un partido que, pues, sí o sí tenemos que salir a muerte”, expresó.

El historial refleja la competencia que existe entre ambos clubes, aunque los números favorecen a las felinas. En 46 enfrentamientos se han registrado 20 empates, 19 victorias de Tigres y siete triunfos de Rayadas. Una diferencia que el conjunto albiazul buscará recortar en un partido que también podría resultar determinante para la posición final de ambos equipos dentro del Grupo A.

Rayadas busca el liderato y llegar con confianza a la Liguilla

Más allá del Clásico Regio, Manrique considera que el equipo atraviesa un momento que le permite afrontar los próximos compromisos con confianza. La portera reconoció que el inicio de la temporada presentó algunas dificultades, pero aseguró que el funcionamiento colectivo ha mejorado conforme avanzaron las jornadas.

“Hemos ido de menos a más. A inicio de temporada empezaba a costar un poco”, explicó la guardameta, quien atribuyó parte de esas dificultades al proceso de adaptación después de la pretemporada. También aseguró que actualmente ve al plantel preparado físicamente para afrontar los partidos que restan y la fase de eliminación directa.

El primer lugar del Grupo A es otro de los objetivos que mantienen vigentes las jugadoras de Rayadas. Con 30 unidades, el conjunto regiomontano registra la mayor cantidad de puntos de la fase regular hasta el momento, incluso por encima del América, vigente campeón y líder del Grupo B con 28 puntos. Sin embargo, la cercanía de Tigres obliga al equipo a mantener el paso en las próximas jornadas.

“Nosotras queremos estar ahí, estar en el primer lugar, terminar en primer lugar y sabemos que se va a poner difícil esta última parte del torneo porque justo estamos pegaditas y estamos peleando por eso”, señaló Manrique, quien considera que terminar en la cima podría representar una ventaja para afrontar la Liguilla.

La guardameta también reconoció que este tipo de enfrentamientos funcionan como una evaluación del nivel competitivo del plantel. “Yo creo que son partidos ya de Liguilla, este tipo de encuentros. Entonces, creo que nos ayuda a medirnos y a prepararnos justo para lo que viene”, explicó al hablar sobre la posibilidad de superar a sus principales rivales antes de las eliminatorias.

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El título, un objetivo permanente en Rayadas

Respecto a la segunda temporada de Amandine al frente del equipo, Manrique descartó que la búsqueda del campeonato represente una presión adicional. Por el contrario, aseguró que competir por el título es una exigencia que forma parte de la identidad del club y que las futbolistas conocen desde su llegada.

“Es parte de la mentalidad Rayada. Llegas a este equipo y sabes que está dispuesto a lo que sea para ser campeón, ¿no? Y que lo va a buscar temporada tras temporada”, afirmó la portera, quien insistió en que la ambición de conquistar un campeonato no depende de los resultados obtenidos durante las primeras jornadas.

Finalmente, Manrique consideró que enfrentar a rivales como Tigres y Juárez durante el cierre del calendario puede favorecer la preparación del equipo para la fase final. La guardameta sostuvo que competir ante clubes que también buscan mejorar su posición en la tabla obliga a Rayadas a mantener la concentración y elevar su rendimiento.

“A mí me gusta cerrar fuerte justamente para ya agarrar ese ritmo y, sobre esa línea, ir partido a partido cada vez un pasito arriba”, concluyó la portera, consciente de que el Clásico Regio será una de las pruebas que tendrán que superar en su camino hacia la pelea por el campeonato del Apertura 2026.