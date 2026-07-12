El Tour al límite: Pogacar propone cambiar el calendario para escapar del calor

El líder del Tour de Francia cuestionó las altas temperaturas de la carrera y propuso una revolución en el calendario del ciclismo profesional.



Tadej Pogacar se refiere al cambio de calendario UCI | Reuters.

Las altas temperaturas han sido uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026 y el principal líder de la clasificación general, Tadej Pogacar, no ocultó su preocupación por las condiciones climáticas. El esloveno aseguró que, si estuviera en sus manos, modificaría por completo el calendario del ciclismo profesional para evitar que las principales carreras se disputen durante los meses más calurosos del verano boreal.

Sus declaraciones llegaron este domingo, al término de la novena etapa de la ronda francesa, disputada en la región de Corrèze, una jornada que incluso tuvo que ser recortada en cerca de 30 kilómetros debido a una alerta roja provocada por una intensa ola de calor. Desde el inicio de la competencia en Barcelona, el pelotón ha afrontado temperaturas superiores a los 35 grados durante cada una de las nueve etapas disputadas.

Pogacar propone un calendario completamente diferente

El vigente líder del Tour fue contundente al referirse a la necesidad de replantear el calendario del ciclismo internacional. Para el corredor del UAE Emirates-XRG, la solución no pasa únicamente por modificar los horarios de salida, sino por evitar competir en las épocas de mayor calor.

“Es un tema muy amplio del que hablar, pero si pudiera tener el poder de cambiarlo todo, cambiaría todos los calendarios y no correría en julio y agosto en los lugares calurosos, y haría un calendario completamente diferente”, afirmó Pogacar al finalizar la jornada.

El esloveno también se mostró escéptico frente a una de las propuestas que surgieron entre algunos corredores, como el australiano Luke Durbridge, quien planteó iniciar las etapas mucho más temprano para reducir la exposición al calor. Sin embargo, Pogacar considera que la medida tendría un impacto limitado. “Ayer hubo una propuesta de que pudiéramos empezar a las 10:00 de la mañana, pero para mí empezar a las 10:00 no cambia nada, porque igual terminas a pleno calor”, explicó.

UAE Emirates-XRG destacó su preparación para afrontar la ola de calor

Pese a las extremas condiciones climáticas, Pogacar reconoció el trabajo realizado por su equipo para minimizar los efectos de las altas temperaturas. El UAE Emirates-XRG implementó diferentes estrategias de enfriamiento antes y durante la etapa, lo que permitió que el esloveno mantuviera un buen rendimiento.

“Nuestro equipo gestionó bastante bien este calor, hicimos un trabajo muy bueno para enfriar nuestros sistemas y estoy bastante satisfecho con cómo salió todo”, concluyó el líder del Tour de Francia, dejando abierta una discusión que cada vez toma más fuerza en el ciclismo mundial ante el incremento de los eventos climáticos extremos.

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