El polémico camino de Argentina a semifinales: las decisiones arbitrales que marcaron su Mundial

La Albiceleste enfrentó reclamos por el VAR y el criterio disciplinario en seis partidos antes de alcanzar las semifinales del torneo

El Mundial de Argentina ha estado rodeado de polémica | Reuters

Argentina está nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del mundo, pero su camino hasta las semifinales ha estado acompañado por una sucesión de controversias arbitrales. Desde el debut contra Argelia hasta la clasificación ante Suiza, acciones revisadas por el VAR provocaron protestas de rivales, entrenadores y federaciones.

A horas del duelo contra Inglaterra, el recorrido de la vigente campeona vuelve a estar bajo análisis. ¿Qué ocurrió en cada encuentro, qué parte del reglamento fue utilizada para sostener las decisiones y cuál fue el efecto deportivo de cada polémica?

Argentina vs Argelia: las entradas de Messi y Mac Allister que no terminaron en expulsión

La acción de Messi ante Argelia que incendió el Mundial | Imago 7

La primera controversia apareció en el debut de Argentina en el Grupo J, durante la victoria 3-0 sobre Argelia en Kansas City. Al minuto 31, cuando la Albiceleste ganaba apenas 1-0, Lionel Messi llegó tarde a una disputa y terminó impactando con los tacos la zona del gemelo y el tendón de Aquiles de Aïssa Mandi. Szymon Marciniak no mostró tarjeta roja y el VAR tampoco recomendó una revisión en el monitor. Pero.

El debate se centró en el concepto de juego brusco grave y uso de fuerza excesiva. Las Reglas de Juego contemplan la expulsión cuando un futbolista disputa el balón empleando una fuerza que pone en peligro la integridad física del adversario. De acuerdo con nuestro especialista arbitral, Roberto García Orozco, el jugador del Inter Miami tuvo que ser expulsado.

La polémica aumentó al minuto 74. Alexis Mac Allister impactó con el codo en el rostro de Ibrahim Maza durante una disputa aérea y nuevamente no existió castigo disciplinario. La Federación Argelina de Fútbol presentó una queja ante la FIFA, mientras Vladimir Petković sostuvo que la agresión había sido visible para todo el estadio.

García Orozco también aseguró que tuvo que haber tarjeta en esa acción Argentina terminó ganando 3-0 con un hat-trick de Messi. El capitán permaneció en el campo, marcó posteriormente y alcanzó el récord goleador de Miroslav Klose.

Argentina vs Austria: la falta de Mac Allister en el origen del gol de Messi

Los austriacos reclamaron una falta previa en la jugada del gol | Reuters

Argentina venció 2-0 a Austria en Dallas, pero el primer gol volvió a colocar al VAR en el centro de las críticas. La jugada comenzó con una recuperación de Alexis Mac Allister sobre Xaver Schlager cerca del centro del campo. El argentino entró por detrás, derribó al mediocampista austriaco y la posesión terminó posteriormente en el gol de Lionel Messi.

La discusión reglamentaria estuvo relacionada con la Attacking Possession Phase (APP) o fase de posesión de ataque. El VAR puede revisar el origen de una jugada que termina en gol para determinar si existió una infracción del equipo atacante durante la secuencia ofensiva. La cuestión era establecer si la recuperación de Mac Allister formaba parte de la misma fase que terminó con el tanto.

El árbitro Amin Omar validó la anotación y el VAR no recomendó una revisión. Ralf Rangnick criticó públicamente a los oficiales de video por no llamar al central al monitor. Roberto García Orozco también considera que el tanto tuvo que haber sido anulado.

Argentina terminó imponiéndose 2-0. La falta de Mac Allister se convirtió posteriormente en uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron el criterio utilizado en octavos de final contra Egipto, cuando el VAR sí retrocedió varios segundos para encontrar una infracción en el nacimiento de un ataque rival.

Jordania vs Argentina: un penal dudoso y las sospechas alrededor del arquero Abu Laila

Lautaro Martínez anotó ante Jordania | REUTERS

El cierre del Grupo J terminó con triunfo argentino por 3-1 sobre Jordania. La primera discusión estuvo relacionada con la propia designación de István Kovács, quien llegaba al torneo después de una reciente controversia arbitral en Europa. Al minuto 28, el rumano señaló penal por una caída de Marcos Senesi ante Nizar Al Rashdan.

El reglamento permite sancionar penal cuando un defensor comete una infracción de contacto dentro de su propia área. En este caso, el VAR confirmó la decisión al considerar que existían elementos suficientes para sostener el criterio del árbitro de campo. La polémica apareció por la intensidad del contacto y por la consideración de que Senesi habría exagerado la caída. Lautaro Martínez convirtió desde los once pasos y colocó el 2-0 transitorio.

Argentina vs Cabo Verde: el empujón de Tagliafico antes del gol en la prórroga

Lisandro Martínez le devolvió la ventaja a Argentina | Reuters

Cabo Verde llevó a Argentina hasta el tiempo suplementario en los dieciseisavos de final disputados en Miami. Con el partido empatado, Lionel Messi ejecutó un saque de esquina y Nicolás Tagliafico ganó la posición dentro del área antes del remate de Lisandro Martínez que terminó en el 2-1 parcial para la Albiceleste.

Las repeticiones mostraron un contacto de Tagliafico sobre Sidny Lopes Cabral. El argentino utilizó los brazos para desplazar al defensor caboverdiano antes de disputar el balón aéreo, una acción que generó reclamos inmediatos por una posible falta ofensiva.

Las Reglas de Juego permiten sancionar un empujón cuando el futbolista utiliza una fuerza considerada imprudente, temeraria o excesiva. El análisis dependía, por tanto, de la intensidad del contacto. Para que el VAR interviniera, además, debía considerar que la validación del gol constituía un error claro y obvio del árbitro.

No hubo revisión en el monitor y el tanto fue confirmado. Argentina terminó imponiéndose 3-2, mientras los jugadores de Cabo Verde abandonaron el torneo después de haber llevado a la campeona del mundo hasta la prórroga.

Argentina vs Egipto: un gol anulado, el penal sobre Salah y la contra del 3-2

Egipto arremetió contra el arbitraje | Reuters/Brett Davis

Los octavos de final contra Egipto concentraron las acusaciones más graves contra el arbitraje. Con los africanos arriba 0-1, Mostafa Ziko marcó el que parecía ser el segundo gol después de un contragolpe. El VAR llamó a François Letexier y el francés terminó anulando la anotación por una falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez.

La infracción se había producido aproximadamente 20 segundos antes y a unos 80 metros de la portería argentina. La justificación volvió a estar en la fase de posesión de ataque (APP): el equipo arbitral determinó que Egipto no había perdido el control del balón desde la falta hasta la anotación y, por tanto, toda la secuencia podía ser revisada..

Egipto consiguió posteriormente el 0-2, pero Argentina empató con goles de Cristian Romero y Lionel Messi. Con el marcador 2-2 en el tiempo agregado, Mohamed Salah cayó dentro del área después de un contacto de Julián Álvarez. Letexier permitió continuar y el VAR no recomendó una revisión.

La contra terminó en el 3-2 de Enzo Fernández. Hossam Hassan denunció después del partido una supuesta protección a Argentina y Messi, mientras la Federación Egipcia presentó una queja formal. Mostafa Ziko aseguró que, desde su perspectiva, el torneo estaba dirigido para favorecer a la Albiceleste.

Pierluigi Collina defendió las decisiones. El responsable arbitral de la FIFA sostuvo que la acción de Attia era una infracción dentro de la APP y consideró que el contacto de Álvarez sobre Salah correspondía a una disputa lícita del balón.

Argentina vs Suiza: la expulsión de Embolo y la amarilla que Lautaro Martínez nunca recibió

Embolo fue expulsado por simular una falta | Reuters

La victoria 3-1 sobre Suiza en Kansas City agregó dos nuevas controversias. La primera ocurrió al minuto 72, con el marcador 1-1. João Pinheiro señaló inicialmente una falta de Leandro Paredes sobre Breel Embolo y mostró tarjeta amarilla al argentino.

El VAR, dirigido por Guillermo Pacheco Larios, intervino bajo el protocolo de identidad equivocada. Después de revisar las imágenes, Pinheiro determinó que Paredes no había cometido la infracción y que Embolo había simulado el contacto. Retiró la amarilla al argentino y amonestó al delantero suizo.

Embolo ya tenía una tarjeta desde el minuto 44. La nueva amonestación significó su expulsión y Suiza quedó con diez futbolistas. Diferentes analistas respaldaron la corrección al considerar que la simulación era evidente y que el protocolo permitía modificar la identidad del jugador sancionado.

Murat Yakin denunció que la intervención había destruido el partido de Suiza. Remo Freuler calificó la decisión como un desastre, mientras Nico Elvedi cuestionó que una acción interpretativa terminara modificando de forma tan profunda una eliminatoria mundialista.

La última polémica llegó al minuto 121. Lautaro Martínez marcó el 3-1 definitivo, saltó las vallas publicitarias y subió a la zona de las gradas para festejar junto a los aficionados argentinos. Las reglas disciplinarias establecen que un futbolista debe ser amonestado cuando supera las vallas perimetrales durante una celebración.

Lautaro ya había recibido una tarjeta amarilla al minuto 98. Una nueva amonestación habría significado su expulsión y la suspensión automática para la semifinal contra Inglaterra. Sin embargo la celebración duró pocos segundos y, dado que ni siquiera intentó tocar o interactuar con los aficionados que tenía delante, los árbitros consideraron que este incidente específico no requería una sanción adicional.

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