América acumula ocho clásicos sin ganar: cuatro derrotas y cuatro empates. Su último triunfo ante Chivas, Cruz Azul o Pumas fue en septiembre de 2025

América desaparece en los clásicos | Imago7

América atraviesa una racha de ocho clásicos oficiales sin victoria, con cuatro derrotas y cuatro empates ante Cruz Azul, Chivas y Pumas. Su último triunfo en este tipo de encuentros ocurrió el 27 de septiembre de 2025, cuando goleó 4-1 a los universitarios. El reciente empate 2-2 frente a Chivas, impulsado por la reacción encabezada por Miguel Borja, prolongó una sequía que está cerca de cumplir un año. Las Águilas tendrán otra oportunidad de terminarla el 7 de noviembre, cuando visiten a Pumas en el Clásico Capitalino. LEE LA NOTA COMPLETA

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