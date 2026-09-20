AméricaGuadalajara

América desaparece en los clásicos

Publicado por Redacción Claro Sports

América acumula ocho clásicos sin ganar: cuatro derrotas y cuatro empates. Su último triunfo ante Chivas, Cruz Azul o Pumas fue en septiembre de 2025

América desaparece en los clásicos
América desaparece en los clásicos | Imago7

América atraviesa una racha de ocho clásicos oficiales sin victoria, con cuatro derrotas y cuatro empates ante Cruz Azul, Chivas y Pumas. Su último triunfo en este tipo de encuentros ocurrió el 27 de septiembre de 2025, cuando goleó 4-1 a los universitarios. El reciente empate 2-2 frente a Chivas, impulsado por la reacción encabezada por Miguel Borja, prolongó una sequía que está cerca de cumplir un año. Las Águilas tendrán otra oportunidad de terminarla el 7 de noviembre, cuando visiten a Pumas en el Clásico Capitalino. LEE LA NOTA COMPLETA

Te puede interesar

Gabriel Milito explota tras empate del Clásico Nacional y señala golazo de Borja como punto de quiebre

Liga MX

Gabriel Milito explota tras empate del Clásico Nacional y señala golazo de Borja como punto de quiebre

Guillermo Almada señala las distracciones del América tras empatar con Chivas

Liga MX

Guillermo Almada señala las distracciones del América tras empatar con Chivas

Miguel Borja, tras su chilena ante Chivas: “Esta playera amerita esto”

Liga MX

Miguel Borja, tras su chilena ante Chivas: “Esta playera amerita esto”