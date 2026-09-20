Miguel Borja, tras su chilena ante Chivas: “Esta playera amerita esto”

Miguel Borja marcó una chilena ante Chivas para iniciar su doblete y ayudar al América a rescatar el empate 2-2 en el Clásico Nacional

Miguel Borja habla de su chilena | Imago 7

Miguel Borja fue el encargado de marcar los dos goles con los que América rescató el empate 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional. El delantero colombiano apareció en el segundo tiempo para iniciar la reacción de las Águilas con una chilena y posteriormente consiguió la igualada que puso el marcador definitivo.

Después del encuentro, Borja agradeció a sus compañeros por las asistencias y señaló que la chilena permitió al equipo recuperar la energía que necesitaba después de un primer tiempo en el que Chivas tomó la ventaja.

“Le doy las gracias a Dios, a los compañeros que me asistieron muy bien. Creo que fue un bonito gol. Nos ayudó a subir esa energía que necesitábamos”, explicó en entrevista para W Deportes.

El delantero reconoció que Chivas tuvo un buen primer tiempo y destacó la manera en que América modificó su desempeño después del descanso para aprovechar las oportunidades que tuvo frente al arco rival.

“El segundo tiempo fue muy bueno. Hay que reconocer que Chivas hizo un buen primer tiempo, salió a proponer y, bueno, creo que en el segundo tiempo nosotros supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos”, señaló.

Miguel Borja destaca la reacción del América en los clásicos

Borja también habló sobre la capacidad del América para mantenerse en el partido pese a encontrarse dos goles abajo. Para el colombiano, la reacción forma parte de lo que representa vestir la camiseta de las Águilas.

“Esto también es el América: no dejar de pelear, no dejar de luchar, buscar hasta el último minuto, aunque las cosas no se hubieran dado de buena forma en el primer tiempo”, comentó.

El atacante agregó que la entrega y el sacrificio son aspectos que deben estar presentes en el equipo y reconoció el respaldo que recibió América durante el partido.

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“Esta playera amerita esto: la entrega, el sacrificio, la ayuda. Y creo que el aliento que nos ha dado hoy la hinchada ha sido importante. Queda mucho, queda mucho camino por recorrer”, expresó.

El empate ante Chivas significó otra remontada para América en los clásicos recientes. Borja recordó que en el partido anterior el equipo también tuvo que reaccionar después de encontrarse con una desventaja de tres goles, mientras que en esta ocasión comenzó el segundo tiempo dos tantos abajo.

“Estos dos partidos, estos dos clásicos, mostramos una rebeldía que necesitan los equipos muchas veces, porque cuando empiezas ganando todo es color de rosa. El partido anterior íbamos perdiendo 3-0, esta vez 2-0 y supimos competir al final de cuentas”, apuntó.

Aunque destacó la reacción del equipo ante Chivas, Borja reconoció que América todavía tiene aspectos por mejorar durante el torneo y señaló que el plantel debe continuar con el trabajo.

“Seguro que sí, hay que seguir trabajando. Yo creo que tenemos un buen plantel y, bueno, lo que se viene, mucho mejor”, concluyó.

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