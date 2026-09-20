Guillermo Almada señala las distracciones del América tras empatar con Chivas

El técnico azulcrema reconoció las fallas defensivas de su equipo y destacó el funcionamiento mostrado durante el segundo tiempo del Clásico Nacional

El América empató 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional y Guillermo Almada hizo un análisis de un partido en el que identificó diferencias entre el funcionamiento de su equipo durante los dos tiempos. El entrenador azulcrema señaló que las acciones defensivas fueron uno de los aspectos que condicionaron el resultado.

Almada explicó que el América permitió goles a partir de situaciones que ya habían sido trabajadas durante la semana y que el equipo mostró otra respuesta después del descanso, cuando generó oportunidades para conseguir el triunfo.

“Estamos cometiendo algunas distracciones en defensa que lo hemos hablado en partidos anteriores, lo hemos analizado con los jugadores. Hoy nos hicieron goles con cosas que le habíamos trabajado y analizado”, señaló en conferencia de prensa.

El técnico consideró que el segundo tiempo mostró una versión distinta de su equipo, que después del empate tuvo opciones para quedarse con los tres puntos. “Me gustó mucho más el segundo tiempo que el primero. Buscamos permanentemente, no tuvimos la fortuna o la puntería para liquidar el partido después del 2-2, porque tuvimos varias situaciones”, explicó.

Almada pide corregir las distracciones defensivas

El entrenador uruguayo insistió en que América debe trabajar para evitar que sus rivales aprovechen acciones que el cuerpo técnico ya tiene identificadas. “Un centro del costado que la pelota viaja a 60 metros, que sabíamos que iba a ir a la espalda de los laterales, la defendimos mal. La otra situación también le dimos mucha libertad a los volantes centrales y la pusieron en el área y no la defendimos bien”, detalló.

Por ello, el entrenador resumió la tarea pendiente en un aspecto específico: “Defender mejor y sostener desde el primer minuto todo lo bueno que hicimos en el segundo tiempo”.

Almada también señaló que el América todavía se encuentra en una etapa de construcción y que algunas situaciones necesitan tiempo para convertirse en automatismos dentro del equipo. “Nosotros somos entrenadores, no somos magos y hay situaciones que se van a presentar y que se van a mejorar y automatizar a lo largo del tiempo”, afirmó.

Almada también habló sobre las diferencias físicas dentro del plantel y explicó que algunos futbolistas todavía necesitan recuperar ritmo después de atravesar procesos de lesión o adaptación. “Una cosa es el alta médica y otra el alta deportiva”, explicó.

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El técnico señaló que la intensidad de la Liga MX representa una exigencia para los jugadores que regresan después de una lesión y que el proceso debe llevarse de manera progresiva.

“Es cuestión de que sigamos trabajando con él para que adquiera esa intensidad y ese ritmo que tienen la mayoría. Lo mismo que los que incorporamos, que también están en la misma situación”, comentó.

Los refuerzos deberán adaptarse a la altura

Almada también actualizó la situación de los dos Santiago, quienes se encuentran en proceso de adaptación después de incorporarse al América. “Están en el proceso de adaptarse un poco a la altura. Ojalá que los podamos tener para el fin de semana que viene. Lo iríamos evaluando día a día”, explicó.

Almada señaló que los futbolistas han tenido una adaptación positiva dentro del grupo, aunque esta semana han sentido los efectos físicos de la altura. “Desde el punto de vista humano se adaptaron muy bien y el proceso de trabajo también. Están en ese proceso de adaptación un poco a la altura”, concluyó.

Con el empate ante Chivas, América sumó otro resultado sin victoria en un Clásico Nacional durante el proceso de Almada. El entrenador dejó como tarea inmediata corregir las acciones defensivas y continuar con la integración de un plantel que todavía atraviesa cambios.

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