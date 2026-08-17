América entra en modo maratón: podría jugar siete partidos en solo 20 días

La clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup obligará al América a combinar Liga MX y torneo internacional en una agenda con poco margen de recuperación

Calendario no da tregua al América: Liga y Leagues Cup lo ponen al límite. Imago 7

América afrontará una de las etapas más exigentes de su calendario después de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Las Águilas podrían disputar hasta siete partidos en 20 días, combinando compromisos del Apertura 2026 con la fase decisiva del torneo internacional. La carga incluye visitas ante FC Juárez, el cruce frente a Columbus Crew y el duelo de Liga MX contra Puebla.

La situación podría complicarse todavía más si el equipo de Guillermo Almada alcanza la final de la Leagues Cup, programada para el 5 de septiembre, misma fecha en la que América debe enfrentar a Tijuana por la jornada 7. El club tendría que buscar una reprogramación o alguna alternativa para evitar la coincidencia, en medio de un calendario que pondrá a prueba la profundidad del plantel. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR