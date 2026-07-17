Cruz Azul no sale de la capital: la Máquina vuelve al Estadio Azteca para el Apertura 2026

La Máquina había contemplado jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes y en La Corregidora, pero estas opciones ya quedaron descartadas

Cruz Azul se queda en el Estadio Azteca | Imago7

Cruz Azul ya tiene sede definitiva para disputar sus partidos como local durante el Apertura 2026. La Liga MX confirmó que el conjunto celeste llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Azteca, inmueble registrado por el club ante el organismo, a partir de la jornada 2 del campeonato.

La decisión termina con la incertidumbre que acompañó al equipo durante los últimos días, cuando se manejaron distintas alternativas para recibir sus compromisos. La Máquina permanecerá en la Ciudad de México y volverá al Coloso de Santa Úrsula, por lo que no tendrá que trasladar sus encuentros a otra entidad.

El primer partido de esta nueva etapa será ante Puebla, correspondiente a la segunda fecha del Apertura 2026. El duelo había sido programado en el Estadio Corregidora de Querétaro, pero el acuerdo alcanzado permitirá que Cruz Azul comience a jugar en el Estadio Azteca desde ese compromiso.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

El club solicitó formalmente dejar sin efecto el proceso de cambio de sede que se había iniciado para jugar en La Corregidora. La Liga MX revisó la petición y verificó que Cruz Azul cumpliera con los requisitos establecidos en el reglamento antes de autorizar la modificación.

La confirmación también descartó al Estadio Ciudad de los Deportes como opción para el resto del torneo. Ese inmueble había sido considerado para albergar los encuentros como local, debido a la relación que mantiene con el equipo y a la cercanía con sus aficionados, pero finalmente no será utilizado durante esta campaña.

La Corregidora apareció como una solución para la jornada 2 y habría representado el regreso de Cruz Azul como local a ese estadio después de casi 38 años. Sin embargo, las negociaciones con los responsables del Estadio Banorte avanzaron durante las últimas horas y permitieron mantener al equipo en la capital del país.

La permanencia en la Ciudad de México responde a una de las principales peticiones del cuerpo técnico, los jugadores y la directiva. Evitar los traslados a Querétaro facilitará la logística del plantel y permitirá que la afición celeste acompañe al equipo sin salir de la capital.

De esta manera, Cruz Azul utilizará el Estadio Azteca durante todo el Apertura 2026 y deja atrás las opciones del Estadio Ciudad de los Deportes y La Corregidora. La Liga MX confirmó que el inmueble cumple con las condiciones reglamentarias para recibir los encuentros del club desde la segunda jornada.

Te puede interesar: