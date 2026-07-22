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América listo para la Jornada 2: plantilla completa y jugadores recuperados

Publicado por Redacción Claro Sports

Tras ausencias iniciales, América recupera jugadores clave y se prepara con su plantilla completa para la segunda fecha del Apertura 2026

Atlante vs América: así llega el equipo azulcrema con todas sus figuras.
Atlante vs América: así llega el equipo azulcrema con todas sus figuras. Imago 7

El Club América llega a la segunda jornada del Apertura 2026 con su plantel completo, tras recuperar a varios futbolistas que no participaron en el debut por compromisos internacionales o pendientes de registro. La reincorporación de estos jugadores permitirá al entrenador Guillermo Almada contar con más opciones tácticas y consolidar un equipo competitivo para enfrentar al Atlante.

El regreso de futbolistas clave representa un impulso importante para la escuadra, ofreciendo mayores alternativas de alineación y estrategia dentro del campo. La afición azulcrema espera que estos refuerzos se traduzcan en un mejor rendimiento y en la oportunidad de mantener la consistencia en el torneo, fortaleciendo la ilusión por competir en los primeros lugares de la tabla. LEE LA NOTA COMPLETA

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