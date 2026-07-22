Adolfo Ríos destaca el legado de Guillermo Ochoa tras su retiro del fútbol profesional

El exguardameta del América reconoció la trayectoria de Paco Memo, quien disputó seis Mundiales y dejó una huella en la selección mexicana

Adolfo Ríos enaltece la trayectoria de Memo Ochoa. | Imago 7

Guillermo Ochoa puso punto final a su carrera como futbolista profesional después de más de dos décadas de trayectoria, una etapa en la que se convirtió en uno de los porteros mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Tras el anuncio de su retiro, Adolfo Ríos, histórico guardameta del América y compañero de Memo durante sus primeros años en el club, destacó el legado que deja el arquero formado en las fuerzas básicas azulcremas.

Ríos señaló que la presencia de Ochoa en seis Copas del Mundo representa un logro que va más allá de los números, pues considera que la disciplina, el trabajo y la constancia fueron factores determinantes para que alcanzara una marca histórica para un futbolista mexicano.

“Cinco Copas era la Tota Carbajal. Si no llegó a cinco copas y habláramos de qué arqueros han tenido cinco copas, seguiríamos hablando de la Tota Carbajal porque fue un histórico. Pero hoy en día que Memo haya conseguido seis mundiales va mucho más allá de lo que cualquier posibilidad de un jugador pudiera soñar”, expresó.

El exportero destacó que Ochoa no solo será recordado por sus actuaciones dentro de la cancha, sino también por la forma en la que construyó su carrera fuera de ella. Para Ríos, el guardameta mexicano se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de porteros por su profesionalismo y compromiso.

“No solamente por la disciplina, el respeto y el sacrificio que lo llevaron a alcanzar seis mundiales, sino por el legado que él puede compartir con arqueros más jóvenes”, comentó.

Guillermo Ochoa participó en seis ediciones de la Copa del Mundo, desde Alemania 2006 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026. En el último torneo de su carrera mundialista tuvo participación ante Chequia, con lo que amplió su registro como el jugador mexicano con más apariciones en la máxima competencia de selecciones.

Adolfo Ríos, quien coincidió con Ochoa en el América cuando el portero comenzaba su camino hacia el primer equipo, recordó el proceso que vivió junto al arquero y resaltó la mentalidad que mostró desde sus primeros entrenamientos en Coapa.

“El estar trabajando con él de alguna manera, en esa posición tan complicada que es la portería, y ver el trabajo y el sacrificio que él hacía para entrenar con fuerzas básicas y después con el primer equipo, me dejó la certeza clara de saber a dónde quería llegar”, explicó.

Ríos también reconoció que Ochoa superó las expectativas que existían sobre su carrera cuando era un joven portero del América y afirmó que quienes compartieron vestidor con él se sienten orgullosos de haber sido parte de esa etapa inicial.

“Él superó por mucho lo que sus compañeros en América imaginábamos, superó por mucho lo que en un momento alguien soñó que podía conseguir. Hoy en día, el haber sido parte de ese proceso nos llena de orgullo, no porque le hayamos enseñado algo, sino porque compartimos con él que se podía soñar, porque los años que él alcanzó los compartimos nosotros”, concluyó.

Con su retiro, Guillermo Ochoa deja una carrera marcada por sus participaciones mundialistas, sus etapas en clubes de México y Europa, además de un legado que, de acuerdo con Adolfo Ríos, trasciende las atajadas y los títulos para convertirse en un ejemplo de profesionalismo para los futuros guardametas mexicanos.

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