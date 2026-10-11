Milito destaca la reacción de Chivas en el Clásico Tapatío y habla de la lesión de Diego Campillo

El entrenador del Guadalajara valoró la respuesta de su equipo y el penal fallado por Ángel Sepúlveda. Además, confirmó que Campillo será sometido a estudios médicos

Gabriel Milito revela preocupación por Campillo | Imago 7

Gabriel Milito analizó el empate 1-1 entre Chivas y Atlas en el Clásico Tapatío, disputado en el Estadio Jalisco. El entrenador del Guadalajara consideró que el resultado correspondió al desarrollo del encuentro, aunque reconoció que su equipo buscaba quedarse con los tres puntos. Además, explicó que Diego Campillo tuvo que abandonar el partido por una molestia en el pie y será sometido a estudios para determinar su estado físico.

“Lo bueno fue que nunca nos rendimos. Después del 1-0 no nos vinimos abajo, sostuvimos el temple y esa agresividad futbolística para ir en búsqueda del empate. Tuvimos un penal, lo fallamos, Sepu nos dio el empate y teníamos la ambición de ir por el triunfo”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico señaló que los cambios buscaron modificar el ataque y encontrar espacios para conseguir la remontada. Sin embargo, reconoció que ninguno de los dos equipos logró establecer una diferencia suficiente para quedarse con la victoria.

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“El empate al final estuvo bien. Fue un partido de mucho control, mucha intensidad, como suelen ser los clásicos”, comentó.

¿Qué le pasó a Diego Campillo en el Clásico Tapatío?

Uno de los temas que abordó Milito fue la salida de Diego Campillo, quien no pudo continuar en el encuentro después de recibir un pisotón. El entrenador explicó que el futbolista presentó molestias en la zona del quinto metatarsiano, por lo que el cuerpo médico realizará una evaluación para conocer el alcance del problema.

“Campillo estaba excelente, estaba muy bien. Esperemos que no sea nada grave. Tuvo una sensación fea en el quinto metatarsiano. Mañana se le van a realizar los estudios”, declaró.

La situación genera atención en el Guadalajara debido a los antecedentes físicos del defensor, quien ya atravesó un proceso de recuperación durante la temporada anterior.

Milito manifestó su deseo de que las molestias no representen una lesión que vuelva a dejarlo fuera de actividad. “Dios quiera que no sea grave, que sea solo ese pisotón que recibió y quede ahí. De no ser así, va a tener que llenarse de paciencia para volver a pasar lo que ya le tocó vivir con nosotros la temporada pasada”, señaló.

Milito analiza los tres partidos consecutivos sin ganar de Chivas

Milito reconoció que cada partido tuvo circunstancias distintas. Recordó que frente a las Águilas su equipo dejó escapar una ventaja de dos goles, mientras que contra Querétaro consideró que sus modificaciones perjudicaron el funcionamiento colectivo. “El partido de Querétaro fue un partido malo que jugamos, principalmente el segundo tiempo, producto de mis malas decisiones, no por los jugadores”, admitió.

Con seis partidos por disputar en la fase regular, Milito señaló que el objetivo será recuperar futbolistas y encontrar continuidad en el rendimiento del equipo para afrontar el cierre del campeonato. “Tenemos que hacerlo a nuestro nivel sostenidamente y poder conseguir victorias”, concluyó.