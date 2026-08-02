América vs Santos Laguna en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

América recibe a Santos Laguna en el Estadio Azteca con la misión de mantenerse invicto, mientras los Guerreros buscan sus primeros puntos del Apertura 2026

América vs Santos Laguna, en vivo online | Claro Sports

¿A qué hora juega América vs Santos Laguna y dónde ver hoy 2 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?

El partido entre América y Santos Laguna se disputa este domingo 2 de agosto de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro podrá seguirse en televisión abierta por Canal 5, además de TUDN y la plataforma de streaming ViX Premium.

Alineaciones América vs Santos Laguna, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

América llega ubicado en la octava posición del Apertura 2026 con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate en sus dos primeros compromisos. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Miguel Vázquez; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, José Raúl Zúñiga.

Santos Laguna afronta el compromiso en una situación complicada, al ocupar el puesto 17 de la tabla sin unidades tras caer en sus dos primeras presentaciones del torneo. Los Guerreros necesitan sumar para comenzar a salir del fondo de la tabla general.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Emmanuel Echeverría; Salvador Mariscal, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude, Fran Villalba, Ramiro Sordo; Lucas Di Yorio.

Antecedentes América vs Santos Laguna, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente favorece ampliamente al América frente a los laguneros. Santos no derrota a las Águilas en Liga MX desde noviembre de 2019 y, desde entonces, el conjunto azulcrema acumula siete victorias y cuatro empates. En los cuatro enfrentamientos más recientes con triunfos americanistas, el balance es contundente: 11 goles a favor del América y apenas dos recibidos, en tres triunfos y un empate.

Clausura 2026 | Jornada 13: Santos Laguna 1-1 América

Apertura 2025 | Jornada 12: América 3-0 Santos Laguna

Clausura 2025 | Jornada 3: Santos Laguna 1-4 América

Apertura 2024 | Jornada 12: América 3-0 Santos Laguna

Clausura 2024 | Jornada 14: Santos Laguna 1-1 América

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

América parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. Las Águilas aparecen con una cuota de -250, mientras que el empate se paga en +410 y una victoria de Santos Laguna en +575, reflejando el dominio que se espera del conjunto local.

Además del buen inicio de torneo, el equipo azulcrema llega respaldado por un historial reciente ampliamente favorable frente a los Guerreros, que todavía no suman puntos en el Apertura 2026. Como siempre, los momios pueden modificarse antes del inicio del encuentro y durante su desarrollo, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones.

América vs Santos Laguna en vivo: minuto a minuto del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! América recibe este domingo a Santos Laguna en el Estadio Banorte para cerrar la actividad de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas buscan mantener el invicto y consolidarse entre los primeros puestos de la clasificación, mientras que los Guerreros llegan con la necesidad de reaccionar tras un arranque sin puntos.

Sigue con nosotros todas las acciones del encuentro, con la cobertura en vivo del marcador, los goles, las jugadas más importantes, las alineaciones confirmadas y el desarrollo completo del partido entre América y Santos Laguna, correspondiente al Apertura 2026.

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